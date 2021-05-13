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Общество

Пенсионеры могут пользоваться тарифами «МегаФона» со скидкой

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Оператор сотовой связи «МегаФон» предоставил пенсионерам постоянную скидку на связь. Пожилые люди могут подключить любой тариф основной линейки #БезПереплат со скидкой 20% и общаться бесплатно в мессенджерах, совершать звонки внутри сети даже при отрицательном балансе.

«Около 60% абонентов пенсионного возраста в сети «МегаФона» – владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов - WhatsApp, «Одноклассники» и YouTube.

Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления, с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи, звонить на все номера «МегаФона» и общаться в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе», – отметил коммерческий директор компании Влад Вольфсон.

Ранее, в декабре, 20%-ю скидку предоставили абонентам из Москвы. Выяснилось, что предложение востребованно, поэтому его распространили на остальные регионы России. Теперь воспользоваться им могут как пенсионеры, только что подключившие «МегаФон», так и те, что давно с оператором. Скидка действительна и для досрочно вышедших на пенсию.

Во всех тарифах линейки #БезПереплат действует защита от нежелательных подписок, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и доступны в течение месяца, даже если на балансе нет денег.

Если у абонента еще остались минуты и гигабайты из пакета, их можно перевести в копилку, а затем использовать в нужный момент.

Для предоставления скидки необходимо предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне «МегаФона». Подключить можно только один номер. Процесс займет не более 15 минут.

«МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания четырежды становилась обладателем награды от Ookla за самую высокую скорость мобильного интернета в стране. Число ее клиентов составляет 70,4 млн.

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