Жителям области напомнили о возможности заключить соцконтракт

11.05.2021 | 14:08

3 000 малообеспеченных семей Пензенской области в 2021 году могут рассчитывать на новый вид поддержки - так называемый социальный контракт.

Система соцконтрактов заработала с начала года. Новая программа направлена на помощь малоимущим и, как следствие, снижение уровня бедности.

Важно понимать, что это не новое пособие или выплата, когда государство безвозмездно помогает нуждающимся. Социальный контракт предполагает вовлеченность и мотивированность семьи или одинокого человека, заинтересованность в увеличении своего дохода.

Соцконтракт - это договоренность о денежной выплате, социальной услуге или натуральной помощи, которую получает человек, находящийся в трудной жизненной ситуации. Взамен он обязуется найти работу, открыть свой бизнес или направить эту помощь на улучшение своего положения.

В рамках соцконтракта людям оказывают содействие по четырем направлениям.

«Основное - это поиск работы, трудоустройство гражданина и оказание ему помощи, здесь будет заключено порядка 1 200 соцконтрактов именно на эти цели. 600 контрактов мы планируем заключить на организацию предпринимательской деятельности, 300 - на организацию личного подсобного хозяйства и около 900 - помощь в трудной жизненной ситуации», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

На данные цели в 2021 году выделено более 277 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов.

На такую поддержку имеют право граждане, чей среднедушевой доход за последние три месяца ниже одной величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области (10 396 рублей).

При этом важно, чтобы низкий уровень дохода сложился по независящим от заявителя причинам. Таковыми могут быть, к примеру, уход за ребенком до трех лет, наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей, инвалидность I и II групп, уход за инвалидом I группы, за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы.

В Пензенской области механизм действует с 2 марта. Во всех муниципальных образованиях активно ведется индивидуальная работа с населением, в результате которой за месяц было заключено около 1 000 контрактов.

Так, в Кузнецке многодетная семья пожелала заключить соцконтракт на развитие собственного дела по изготовлению мягкой мебели.

В Пачелме семья, ожидавшая появления на свет восьмого ребенка, собрала все необходимые документы и справки на получение 90 тысяч рублей, на которые приобрела корову.

На развитие личного подсобного хозяйства потратила выделенные 250 тысяч рублей и семья из Никольского района: куплены две телки и пять бычков, а также корм для них.

Для заключения контракта необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Стоит отметить, что специалисты сопровождают семью и других участников не только до момента подписания бумаг, но и на всем протяжении реализации мероприятий.

В Пензе прием и консультирование ведется по адресу: улица Куйбышева, дом 14а, каб. 14 - с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, выходные - суббота и воскресенье. Тел.: 52-05-84, 52-43-51.