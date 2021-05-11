Общество

В Пензе появился мемориал в память о жертвах трагедии в Казани

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В Пензе появился мемориал, посвященный жертвам стрельбы в казанской гимназии № 175. Место, где можно почтить память погибших, расположено у здания регионального Дома молодежи на улице Кирова.

«Сегодня в Казани произошла ужасная трагедия, унесшая жизни невинных людей, большинство из которых дети… Это страшное горе. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, передаем искренние слова поддержки и сочувствия пострадавшим», - говорится в официальном аккаунте Дома молодежи во «Вконтакте».

По словам представителей учреждения, пензенская молодежь глубоко потрясена случившимся.

«Пенза скорбит вместе с жителями республики и всей страны. Жители региона возлагают цветы и зажигают свечи в память о погибших. Это ужасно… Мы разделяем боль утраты родственников жертв и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - подчеркнули в Доме молодежи.

На опубликованном фото - мемориал с надписью «Казань… Скорбим». Рядом лежат гвоздики и мягкие игрушки.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая. По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли 9 человек, в том числе 7 детей, пострадали еще 20.

Предварительно установлено, что гимназию атаковал ее бывший ученик в возрасте 19 лет. В настоящее время он задержан. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве.

Источник — фото vk.com/mmcpenza
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Гость||

Напишите с краешка- Чемодановка.

Гость||

Депутатам нужно отменить мораторий на сметную казнь для педофилов,коррупционеров и террористов...

Гость||

Гость писал(a):

коррупционеров
этого пункта точно не будет

Имя: Гость
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