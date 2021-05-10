Обнародована география новых случаев коронавируса в области

10.05.2021 | 12:51

В Пензе за сутки подтвердили 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 10 мая, рассказали в региональном оперативном штабе.

Всего зарегистрировали 77 новых пациентов. В суточную статистику, помимо областного центра, вошли Заречный (5 случаев), Пензенский район (4), Бессоновский, Иссинский, Кузнецкий (по 3), Никольский, Сосновоборский районы (по 2).

По одному инфицированному прибавилось в Лопатинском, Мокшанском, Наровчатском, Нижнеломовском, Шемышейском, Белинском и Каменском районах.

С начала эпидемии в регионе выявлено 45 724 заразившихся. Из них выздоровело 43 089, скончалось 695.