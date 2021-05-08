Общество

Суточное число заболевших COVID-19 в Пензенской области не изменилось

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В субботу, 8 мая, стало известно о том, что за минувшие сутки в Пензенской области подтверждено столько же случаев COVID-19, сколько и 7-го, - 78.

До 6-го числа включительно суточное количество заболевших было не менее 80.

Ранее сообщалось, что 7 мая стало известно о смерти четырех пациентов (двух женщин, 1956 и 1960 года рождения, и двух мужчин, 1936-го и 1945-го) - и о выздоровлении 87 человек.

Общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в регионе составляет 45 566. За это время справились с болезнью 42 911 человек, ушли из жизни 686.

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Гость||

Сказка о Царе Ковиде

Три Ехидны под окном

Дружно дохали с трудом...

Кабы я была COVIDна,

Молвит первая Ехидна,

Я бы, судя по всему

Отдыхала на дому

Кабы я была COVIDна,

Говорит сестра- ехидна

Надевала б каждый день

Маску - прямо на мордень

«Кабы я была COVIDна,

Третья молвила Ехидна

Я б вакцину приняла

Родила - АНТИТЕЛА

Только вымолвить успела,

Дверь тихонько заскрипела

И в светлицу входит ОН:

Всей страны - Пропагандон

(Во всё время разговора

Он стоял позадь забора;

И решил принять пари

От Ехидны номер три)

«Здравствуй, милая Ехидна!

Раздевайся, коль не стыдно

От озноба и соплей

Уколю тебя в филей

Вот те порция вакцины

От Рассейской медицины

Гость||

Я давно уже хотел

Энтих самых Антител

Вы ж, голубушки-ехидны

(Что страшны и неликвидны)

Лесом, полем и лужком

В поликлинику - пешком

Там, в общественной геенне

Вас просветят на рентгене

В суете и темноте

Может, сделают КаТе

Помурыжат две недели

Чтоб вы сдохнуть захотели

Но! Останетесь в живых

Ради графиков кривых!

Шум да гам на всю Европу

Царь вакцину колет в попу

Не себе, а той девице

Что «готовая привиться»

На кушетку прилегла:

В попе - тонкая игла:

«Все печали утоли

И коли меня, коли!!!»

Царь вакцину применил

Всех министров побранил

И обратно - в свой мирок

Тёплый, скромный Бункерок

Гость||

Двум Ехиднам так обидно

(Их колбасит, очевидно)

Жить Ехиднам неохота

То ломОта, то тошнОта

От простуды прямо мрут

А анализ - не берут!!!

От Владимировича -

Ни кареты, ни врача

И слезится их глазница

Никуда не дозвониться

И в больницах нету мест

На 500 км окрест

А Ехидна номер три

В санатории, в Твери

За участие в испытании

На трехразовом питании

Рядом с нею доктора

С ночи прямо до утра

С темпераментом Отелл

Ждут заветных антител

Чу! Анализы поспели:

У Ехидны, в нежном теле -

Вот такие, брат, дела

Родились Антитела

Пляшет славная Барвиха

Пляшет баба Бабариха

И бухие (слеганца)

По Вацапу шлют Гонца:

Родила Ехидна в ночь

То, что может всем помочь:

И мышонку, и лягушке

И неведомой зверюшке

Всем поможет! Тут и там

Но сначала - только Вам!

Как услышал Царь-отец

Вышел!!! К людям, наконец

И давай им улыбаться

И от брусьев отжиматься

Олигархов проверять

Гость||

В реки бурные нырять

Демонстрировать приёмы

И устраивать приёмы

Шайбу бросил, мячик пнул

Меркель ловко подмигнул

Посмотрите: каково?

...

На трибунах - НИКОГО...

И такой Покой в природе...

Все мы умерли, Володя

Кроме «лучших» и «своих»

Ради «Графиков» твоих

Обезлюдела земля

За периметром Кремля

Ты один, считай, остался

(Со своей Ехидной, ля)

Среди свалок и песков -

Неприкаянный Песков

Скачет Валя Терешкова

С результатами мазков

И Медведев, сгоряча

Бодро пляшет ча-ча-ча

Остальные все подохли

В ожидании врача...

===

Ты, Володя, очень крут

Только люди, ***, мрут

И с твоим ПотребПозором

Где ни плюнь - мартышкин труд...

Коль охота быть Отцом

Суперменом - молодцом?

Может, стоит повернуться

К населению - лицом?

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