Суточное число заболевших COVID-19 в Пензенской области не изменилось

08.05.2021 | 11:16

В субботу, 8 мая, стало известно о том, что за минувшие сутки в Пензенской области подтверждено столько же случаев COVID-19, сколько и 7-го, - 78.

До 6-го числа включительно суточное количество заболевших было не менее 80.

Ранее сообщалось, что 7 мая стало известно о смерти четырех пациентов (двух женщин, 1956 и 1960 года рождения, и двух мужчин, 1936-го и 1945-го) - и о выздоровлении 87 человек.

Общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в регионе составляет 45 566. За это время справились с болезнью 42 911 человек, ушли из жизни 686.