Суточное число заболевших COVID-19 в Пензенской области не изменилось

В субботу, 8 мая, стало известно о том, что за минувшие сутки в Пензенской области подтверждено столько же случаев COVID-19, сколько и 7-го, - 78.
До 6-го числа включительно суточное количество заболевших было не менее 80.
Ранее сообщалось, что 7 мая стало известно о смерти четырех пациентов (двух женщин, 1956 и 1960 года рождения, и двух мужчин, 1936-го и 1945-го) - и о выздоровлении 87 человек.
Общее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в регионе составляет 45 566. За это время справились с болезнью 42 911 человек, ушли из жизни 686.
Сказка о Царе Ковиде
Три Ехидны под окном
Дружно дохали с трудом...
Кабы я была COVIDна,
Молвит первая Ехидна,
Я бы, судя по всему
Отдыхала на дому
Кабы я была COVIDна,
Говорит сестра- ехидна
Надевала б каждый день
Маску - прямо на мордень
«Кабы я была COVIDна,
Третья молвила Ехидна
Я б вакцину приняла
Родила - АНТИТЕЛА
Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела
И в светлицу входит ОН:
Всей страны - Пропагандон
(Во всё время разговора
Он стоял позадь забора;
И решил принять пари
От Ехидны номер три)
«Здравствуй, милая Ехидна!
Раздевайся, коль не стыдно
От озноба и соплей
Уколю тебя в филей
Вот те порция вакцины
От Рассейской медицины