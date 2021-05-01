Жители области делятся снимками последствий первой майской грозы

01.05.2021 | 13:07

В субботу, 1 мая, в Пензенской области прогрохотала гроза и прошел ливень со шквальными порывами ветра.

Синоптики и спасатели заранее предупредили население о первомайской непогоде, однако многих она застала врасплох.

Пензенцы начали выкладывать в Сеть фотографии залитых водой улиц.

»Перекресток Суворова-Урицкого. Лучше не соваться», «Чехова, 67, - большая лужа, будьте осторожны», - предупреждают автомобилисты, иллюстрируя посты снимками машин, преодолевающих водные преграды.

А в одном из райцентров области прошел град. Фото разместил очевидец.

«Колышлей», - кратко указал он место.

фото vk.com/sova_penza