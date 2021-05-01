Жители области делятся снимками последствий первой майской грозы

В субботу, 1 мая, в Пензенской области прогрохотала гроза и прошел ливень со шквальными порывами ветра.
Синоптики и спасатели заранее предупредили население о первомайской непогоде, однако многих она застала врасплох.
Пензенцы начали выкладывать в Сеть фотографии залитых водой улиц.
»Перекресток Суворова-Урицкого. Лучше не соваться», «Чехова, 67, - большая лужа, будьте осторожны», - предупреждают автомобилисты, иллюстрируя посты снимками машин, преодолевающих водные преграды.
А в одном из райцентров области прошел град. Фото разместил очевидец.
«Колышлей», - кратко указал он место.
фото vk.com/sova_penza
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