Глава Пензы поздравил горожан со светлым праздником Пасхи

02.05.2021 | 10:32

В воскресенье, 2 мая, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил горожан со Святой Пасхой.

«Традиции этого торжества уходят в глубину веков, символизируя победу жизни, возрождения и обновления нравственного мира человека.

Этот праздник вселяет в нас глубокую веру в божественную милость, наполняя сердца и души пасхальным ликованием и милосердием.

Пусть свет и радость пасхальных дней станут для каждого из вас источником душевных сил», - сказал Владимир Мутовкин.

Он пожелал пензенцам здоровья, счастья, мира, долголетия и удачи во всех делах, а также неиссякаемой пасхальной радости и веселья.

«Пусть в ваших домах царят любовь и взаимопонимание», - добавил глава Пензы.