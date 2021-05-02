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Общество

Глава Пензы поздравил горожан со светлым праздником Пасхи

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В воскресенье, 2 мая, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил горожан со Святой Пасхой.

«Традиции этого торжества уходят в глубину веков, символизируя победу жизни, возрождения и обновления нравственного мира человека.

Этот праздник вселяет в нас глубокую веру в божественную милость, наполняя сердца и души пасхальным ликованием и милосердием.

Пусть свет и радость пасхальных дней станут для каждого из вас источником душевных сил», - сказал Владимир Мутовкин.

Он пожелал пензенцам здоровья, счастья, мира, долголетия и удачи во всех делах, а также неиссякаемой пасхальной радости и веселья.

«Пусть в ваших домах царят любовь и взаимопонимание», - добавил глава Пензы.

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