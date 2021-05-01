Общество

В Пензе работает выставка, посвященная подвигу медиков

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Прошлое и настоящее медицины под одной крышей - десятки уникальных экспонатов, оригинальные раритетные фотографии, которым больше века.

«Здесь мы делаем акцент на двух, я считаю, культовых личностях Пензы - Бурденко и Евграфове», - уточнил руководитель музея молодежи Олег Машин.

Личные вещи и документы, принадлежавшие великим врачам, занимают лишь часть экспозиции. На нескольких стеллажах - медицина времен Великой Отечественной войны: хирургический инвентарь и даже пули, которые извлекали из бойцов.

«Очень интересно посмотреть инструменты, которыми пользовались десятки лет назад», - оценил главврач ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь ветеранов войн» Алексей Каргин.

Еще одна часть экспозиции посвящена современной медицине. Высокотехнологичный тренажер помогает школьникам научиться делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Атрибуты, уже ставшие привычными в период пандемии - резиновые перчатки, маски, респираторы и щиты, а также флакон и коробка из-под вакцины «Гам-КОВИД-Вак», - завершают выставку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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