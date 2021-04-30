Пензенец, снимавший негатив о полиции, нецензурно ругался на улице

30.04.2021 | 16:20

Житель Пензы, которому мировой суд недавно назначил штраф, вновь совершил нарушение.

Мужчина с другом снимали ролики с содержанием, дискредитирующим сотрудников органов внутренних дел, и размещали их на видеохостинге YouTube, в сервисе TikTok и в соцсети Instagram. Сценарии предусматривали употребление персонажами ненормативной лексики и формировали у зрителей негативное отношение к правоохранителям. При этом актеры использовали форменную одежду полицейских.

За незаконное ношение формы правоохранительных органов на блогеров составили протоколы. 12 апреля материалы направили в мировой суд, который оштрафовал самозванцев.

Однако приятели продолжили изготавливать ролики.

18 апреля во время очередных съемок в общественном месте на улице Суворова один из «артистов» грубо и нецензурно выражался в присутствии посторонних. На замечания и требования прекратить подобное поведение он не реагировал и продолжал материться.

«Сотрудники полиции составили на него протокол за мелкое хулиганство. Мировой суд вновь назначил мужчине административный штраф», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.