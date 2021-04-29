«ТНС энерго Пенза» опубликовало график работы в майские праздники

29.04.2021 | 17:40

В «ТНС энерго Пенза» сообщили о режиме работы в выходные дни с 1 по 11 мая.

В эти дни очного приема потребителей не будет. В предпраздничный день, 30 апреля, в офисах компании клиентов ждут с 9:00 до 13:45, в центре обслуживания на улице Гагарина, 11Б, - с 8:00 до 12:45.

В едином контакт-центре «ТНС энерго» проконсультируют в следующем порядке. С 1 по 3 и с 8 по 10 мая центр будет работать только в автоматическом (тональном и голосовом) режиме. С 4-го по 7-е число с 09:00 до 19:00 звонки примут операторы, в остальное время - работа в тональном и голосовом режиме.

Передать показания и оплатить счета можно круглосуточно не выходя из дома:

- без регистрации на главной странице официального сайта penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».