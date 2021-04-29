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Общество

Пензенцам объяснили значение слов и цифр на танке Т-34

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Многотонный танк Т-34 воспарил над постаментом. Пока кран держал его в нескольких сантиметрах от будущей опоры, рабочие вручную корректировали положение боевой машины. Она вернулась на свое прежнее место.

Танк будет стоять именно здесь неспроста. Нынешняя экспозиция краеведческого музея переедет в здание на Белинского, 8, а здесь планируется разместить все связанные с военной историей страны. Прохожих интересовало, почему на броне написали «Пенза мстит!», «184» и нарисовали семь звезд. Оказывается, это связывает боевую машину с регионом через Александра Милюкова.

«Все это взято из фильма «Экипаж машины боевой», автором сценария которого был наш земляк, Герой Советского Союза, танкист-ас, один из первых, кто победил на своем Т-34 танк «Пантера», - сообщил директор пензенского краеведческого музея Александр Сердцев.

В 2019 году Т-34 решили реставрировать и восстановить мотор. С помощью пензенских предприятий это удалось - при том, что некоторых деталей просто не было. Их пришлось делать с нуля. Итог продемонстрировали в канун 9 Мая 2020-го.

Но задумку пустить танк по улицам Пензы в День Победы пришлось отложить - из-за пандемии парад отменили.

Данный Т-34 в Великой Отечественной войне не участвовал. Его выпустили в 1946 году, а на место поставили в 1981-м.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Брехня! Иван все опарафинил

Гость||

Дуримар его снял за два лимона

Гость||

Танка без танкиста.

Гость||

Иван привет от танка,чтоб тебе дали лет 29

Гость||

Скажите а сколько бабла потратили снять поставить ремонтировать? Если бабло из бюджета кто то должен ответить?

Гость||

Почему рабочие-стропальщики без касок. Грубое нарушение техники безопасности!!!

Д-р Шаффхаузен||

На самом деле, при коммунистах, танк своим ходом у музея встал.

Гость||

А он чё там прям с мотором стоит? С отремонтированным? На постаменте?

Гость||

За танкиста! Надо было напиаать.

Гость||

Больше года издевались над памятником. Кто ответит за это кощунство?

Имя: Гость
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