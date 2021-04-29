Сетевое издание|18+|Четверг|29 апр 2021|10:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

Измайловскому мосту дали имя генерал-полковника Валерия Капашина

Печать

Путепровод через Суру, названный в честь Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУ БХУХО), отныне будет носить другое имя - Валерия Капашина, генерал-полковника, начальника данного управления.

Такое решение в четверг, 29 апреля, приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области.

Изначально путепровод предназначался для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на объекте уничтожения химоружия «Леонидовский». На правом берегу Суры он выходит на улицу Измайлова. Поэтому пензенцы называют его Измайловским, или Леонидовским, мостом.

На сессии Заксобра врио первого запреда правительства региона Виктор Кувайцев обосновал предложение о его переименовании.

«При личном участии Валерия Петровича в Пензенской области была безопасно решена проблема уничтожения хранившихся боевых химических отравляющих веществ. Под его непосредственным руководством был построен объект «Леонидовка», при его содействии газифицированы поселки Леонидовка и Золотаревка, отремонтирована автодорога до микрорайона Ахуны, построены и сданы в эксплуатацию детский сад на 280 мест в Военном Городке и на 75 мест в микрорайоне ГПЗ, три многоквартирных жилых дома на улице Антонова, новый корпус школы № 77, дворец водного спорта «Сура», - перечислил он.

Валерий Капашин - крупный ученый, автор более 100 научных трудов, обладатель 8 патентов на изобретения. Он доктор технических наук, профессор, член-корреспондент двух российских академий (естественных наук и инженерной), а также член Всемирной академии наук комплексной безопасности. Награжден орденами и медалями.

10 июня 2020 года Валерию Капашину присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области».

Присутствовавший на сессии врио губернатора Олег Мельниченко попросил депутатов поддержать законопроект и назвал вклад, внесенный Валерием Капашиным в дело уничтожения химического оружия, планетарным.

«Мостовой переход, о котором идет речь, - это его заслуга. И будет закономерно, если мы увековечим имя Валерия Петровича Капашина. Но может быть, не просто «Валерия Капашина», а «генерал-полковника Валерия Капашина»? - предложил Мельниченко.

Депутаты проголосовали за переименование путепровода с учетом этой поправки единогласно.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Надо было в честь Белозерцева назвать.

Гость||

Прорыв! Ура,товарищи! Напьюсь.

Гость||

Мосту от этого лучше стало?

Гость||

Ни ума, ни фантазии.

Гость||

Он, вроде, живой еще. Что ж его похоронили заранее.

Гость||

Онкологический.

Гость||

Мост, как переход из одного состояния в другое, как раз для Белозерцева.

Гость||

Гость писал(a):

Онкологический.
Кто? мост или генерал?

Гость||

Что за дурачек комментирует тут?

Гость||

Сколько взяли с Капашина?

Гость||

Вчера ехали по мосту, а дети шли из школы,видимо, по "типа тротуару", а "тротуар" этот заканчивается внезапно выходом на проездую часть. Вот кошмар где

Гость||

penzainform.ru писал(a):

профессор, член-корреспондент двух российских академий (естественных наук и инженерной), а также член Всемирной академии наук комплексной безопасности
Не позорьте старого вояку. Эти "академии" фуфловые, негосударственные тусовки.

Гость||

Один и тот же мост уже дважды реально претендует на звание моста с самым длинным и одновременно с самым дурацким названием в России. А это уже рекорд.

Гость||

Никогда он не станет капашиным. Только по документам. А так и будет в народе бухой мост.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте