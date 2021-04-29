Измайловскому мосту дали имя генерал-полковника Валерия Капашина

29.04.2021 | 10:23

Путепровод через Суру, названный в честь Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУ БХУХО), отныне будет носить другое имя - Валерия Капашина, генерал-полковника, начальника данного управления.

Такое решение в четверг, 29 апреля, приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области.

Изначально путепровод предназначался для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на объекте уничтожения химоружия «Леонидовский». На правом берегу Суры он выходит на улицу Измайлова. Поэтому пензенцы называют его Измайловским, или Леонидовским, мостом.

На сессии Заксобра врио первого запреда правительства региона Виктор Кувайцев обосновал предложение о его переименовании.

«При личном участии Валерия Петровича в Пензенской области была безопасно решена проблема уничтожения хранившихся боевых химических отравляющих веществ. Под его непосредственным руководством был построен объект «Леонидовка», при его содействии газифицированы поселки Леонидовка и Золотаревка, отремонтирована автодорога до микрорайона Ахуны, построены и сданы в эксплуатацию детский сад на 280 мест в Военном Городке и на 75 мест в микрорайоне ГПЗ, три многоквартирных жилых дома на улице Антонова, новый корпус школы № 77, дворец водного спорта «Сура», - перечислил он.

Валерий Капашин - крупный ученый, автор более 100 научных трудов, обладатель 8 патентов на изобретения. Он доктор технических наук, профессор, член-корреспондент двух российских академий (естественных наук и инженерной), а также член Всемирной академии наук комплексной безопасности. Награжден орденами и медалями.

10 июня 2020 года Валерию Капашину присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области».

Присутствовавший на сессии врио губернатора Олег Мельниченко попросил депутатов поддержать законопроект и назвал вклад, внесенный Валерием Капашиным в дело уничтожения химического оружия, планетарным.

«Мостовой переход, о котором идет речь, - это его заслуга. И будет закономерно, если мы увековечим имя Валерия Петровича Капашина. Но может быть, не просто «Валерия Капашина», а «генерал-полковника Валерия Капашина»? - предложил Мельниченко.

Депутаты проголосовали за переименование путепровода с учетом этой поправки единогласно.