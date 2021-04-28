В Пензенской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»

28.04.2021 | 09:09

Во вторник, 27 апреля, в 13:00 у сквера Дениса Давыдова на улице Московской в Пензе стартовала акция «Георгиевская ленточка».

Волонтеры и молодые активисты раздавали жителям и гостям города георгиевские ленты и предлагали ответить на несколько вопросов, связанных с символом Победы.

Георгиевскую ленту и памятку о правильном ношении получат более 1,5 тысячи жителей областного центра.

«Всего же до 9 мая волонтеры передадут жителям Пензенской области более 40 тысяч ленточек», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.