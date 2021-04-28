Николай Кузяков предложил создать в Пензе Дом предпринимательства

28.04.2021 | 14:33

Во вторник, 27 апреля, в Пензе состоялось первое заседание совета по инновациям и инвестициям, созданного по инициативе врио губернатора Олега Мельниченко.

Первоочередные задачи совета - разработка стратегических инициатив в области привлечения инвестиций и улучшения делового климата. Одну из таких идей изложил учредитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.

По его мнению, предпринимателям необходимо взаимодействие, обмен идеями и опытом.

«В 2008 году наша кондитерская фабрика, как и многие предприятия, переживала кризис. Одним из факторов преодоления кризиса стало сообщество «Бизнес-поколение»: на встречах предприниматели обсуждали общие проблемы, искали пути их решения, делились опытом и контактами. Эта среда стала одним из факторов выхода предприятия из кризиса», - рассказал Николай Кузяков.

Он привел также пример внедрения в Пензе еще одного из инструментов развития бизнеса - целеполагания. Еженедельно пять малых групп по 5-7 предпринимателей обмениваются опытом и ставят цели. Подобный метод показал высокую эффективность: за два года на предприятиях всех участников проекта выросло как число сотрудников, так и выручка.

Николай Кузяков подчеркнул: необходимо место для встреч и обмена опытом, где будет развиваться бизнес-сообщество новой формации - с коворкинг-центром, институтами развития «Мой бизнес», «Поручитель», «Финансовый сектор», переговорными студиями и другими помещениями. По его мнению, наличествующие в городе бизнес-инкубаторы, несмотря на их востребованность, не закрывают такой потребности, так как имеют несколько иное предназначение, а следовательно и планировку.

«В 2019 году во Франции нам показывали один из таких акселераторов под названием Station F. Это 32 000 квадратных метров помещения бывшего депо, которое переделали в место концентрации бизнес-среды, стартапов, микро- и малого бизнеса. Сначала это был государственный проект, потом появилась форма государственно-частного предпринимательства, так как крупный бизнес стал инвестировать в огромное количество бизнес-проектов и поддерживать стартаперов», - поделился опытом бизнесмен.

Подобные проекты уже реализованы в российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге - и показали свою огромную востребованность.

По мнению Кузякова, в Пензе такой центр будет полезен не только предпринимателям, но и фрилансерам (программистам, дизайнерам, таргетологам, аналитикам), которые в основном работают либо дома, либо в кафе. Из-за неудобства расположения они нередко вынуждены отказываться от крупных заказов.

«А если объединить их в одно помещение, то они уже совместно могут выполнять различные задачи и брать крупные проекты. Именно так и рождаются большие и уникальные бизнес-проекты. Именно так мы сможем сохранить интересных людей в Пензе», - подчеркнул Николай Кузяков важность идеи создания «Дома предпринимательства».

В заключение он выразил готовность возглавить рабочую группу по дальнейшему развитию проекта.