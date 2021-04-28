«Билайн» и «АльфаСтрахование» запустили онлайн-продажи полисов

28.04.2021 | 15:03

«Билайн» и «АльфаСтрахование» запустили услугу «Защита экрана» для подержанных устройств с сохранением минимальной стоимости на рынке. Полис можно оформить как в приложении «Мой Билайн» (12+) в разделе «Финансы», так и на сайте alfa.beeline.ru/insurance/phone.

Цена полиса формируется в соответствии с маркой и моделью смартфона, поэтому владельцам недорогих телефонов комфортнее решиться на покупку. Полис можно оформить любым удобным способом, где бы ни находился клиент.

Вместе с «АльфаСтрахованием» «Билайн» сверил цены на ремонт дисплея в разных сервисных центрах и постарался сделать такое страховое покрытие, которого точно хватит для ремонта. При этом необязательно ездить в сервисный центр самостоятельно: курьер доставит смартфон на ремонт и обратно прямо в руки, услуга уже доступна во всех крупных городах России.

Экран можно застраховать, если на нем нет механических повреждений. Чтобы активировать защиту экрана, нужно загрузить фотографию дисплея после оплаты полиса на сайте или в приложении. Полис будет отправлен на почту, указанную в анкете. До загрузки фотографии телефон будет защищен полисом от поломок из-за воздействия воды, электрического тока и внезапной потери работоспособности без видимых повреждений.

А еще у клиентов есть целых 15 дней на загрузку фотографии своего телефона. Теперь процесс оформления услуги стал проще, а завершить его можно, когда это удобно.

Полис на год доступен для абонентов всех операторов России, и его можно оплатить банковской картой. Ежемесячная подписка доступна только абонентам «Билайна», ее легко подключить к банковской карте или к счету мобильного телефона.

«Забота о клиентах является самым важным стратегическим фокусом для нашей компании. Именно поэтому, когда мы создаем каждый новый продукт, мы смотрим, как он сможет сделать жизнь клиента лучше, удобнее, эффективнее. Защита экрана - это один из тех шагов, которые мы делаем в направлении создания реальных ценностей для клиентов», - подчеркнул исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

Руководитель направления управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахования» Евгения Смирнова отметила, что экран - самая уязвимая часть смартфона, которая больше всего страдает из-за падений, залива водой, перепадов напряжения.

«Сломанный экран может показаться мелочью на фоне других проблем, однако от таких мелочей зависит наш комфорт и настроение. А если смартфон дорогой, то и ремонт экрана будет стоить дорого, поэтому его защита также избавит от неожиданных трат», - пояснила она.

Услуга предоставляется АО «АльфаСтрахование» (лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017). Подробнее об услуге https://alfa.beeline.ru/insurance/phone.