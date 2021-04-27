В Заречном изменился график движения дачных автобусов

27.04.2021 | 10:24

В график движения дачных автобусов Заречного внесли изменения, связанные с тем, что дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими.

Перевозка садоводов будет проводиться по графику выходных и праздничных дней 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15 и 16 мая, сообщает портал «Город Z» со ссылкой на МП «Автотранс».

12 мая автобусы поедут в СНТ «Инра», «Пролетаровка», «Пазелки», «Полесье» (Леонидовка), «Труд», «Строитель»; 13 мая - в общества «Победа», «Звездочка» и «Чемодановские дачи».

Напомним, что 4, 7, 11 и 14 мая выезд дачных автобусов не предусмотрен.

С 18 мая по 31 октября перевозка пассажиров в коллективные сады будет осуществляться по обычному расписанию: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Выходной день - понедельник.