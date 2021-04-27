Общество

В Заречном изменился график движения дачных автобусов

Печать

В график движения дачных автобусов Заречного внесли изменения, связанные с тем, что дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими.

Перевозка садоводов будет проводиться по графику выходных и праздничных дней 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15 и 16 мая, сообщает портал «Город Z» со ссылкой на МП «Автотранс».

12 мая автобусы поедут в СНТ «Инра», «Пролетаровка», «Пазелки», «Полесье» (Леонидовка), «Труд», «Строитель»; 13 мая - в общества «Победа», «Звездочка» и «Чемодановские дачи».

Напомним, что 4, 7, 11 и 14 мая выезд дачных автобусов не предусмотрен.

С 18 мая по 31 октября перевозка пассажиров в коллективные сады будет осуществляться по обычному расписанию: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Выходной день - понедельник.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте