На открытии «Каравана» в «Ритейл парке» состоялся розыгрыш призов

27.04.2021 | 18:59

Региональная сеть «Караван» вновь подарила жителям и гостям Пензы праздник по случаю открытия нового магазина. Универсам в торговом центре «Ритейл парк» стал одним из самых крупных и просторных во всей сети.

«Спасибо за магазин! Все очень понравилось! Живу рядом, теперь буду ходить сюда постоянно! Выиграла подарок - приятно!» - поделилась хозяйка с большим стажем Любовь Владимировна.

В день открытия часть товаров можно было купить по сниженным расценкам. Продукты, пользующиеся большим повседневным спросом, реализуются в «Караванах» по ценам ниже предусмотренных правительственным соглашением, которое инициировал президент РФ Владимир Путин. Килограмм сахара стоит 43,9 руб., а литровая бутылка подсолнечного масла - 102,9 руб.

Пензенцы любят сеть «Караван» за отделы собственного производства, где представлен огромный ассортимент готовых блюд. Шеф-повара регулярно радуют покупателей новинками. Любые лакомства: - от роллов до салатов - можно купить по фиксированной цене за 100 г.

Народную любовь завоевала и ремесленная пекарня «Пан Калач», которая в день открытия нового магазина побаловала покупателей пиццей «Маргарита» за 100 рублей.

«Пришла сюда специально ради пекарни «Пан Калач». Хлеб всегда горячий, пицца замечательная! Магазин отличный!» - воскликнула жительница микрорайона Терновка Лидия Ивановна.

Гостей развлекали аниматоры. Участники конкурсов выиграли сертификаты в фитнес-центр UNI-GYM «Терновский куст», а также подарочные карты на покупку в магазинах семейства «Караван»: «Дьюти Фри», «Скидкино», «Скидкино плюс», «Улыбка радуги».

Для детей была организована отдельная развлекательная программа со сладкими подарками и бесплатным аквагримом.

В четверг, 29 апреля, состоится открытие еще одного крупного магазина «Караван». Он будет располагаться на улице Московской, в ТЦ «Высшая лига». Гостей ждут подарки, праздничные акции и много полезных покупок!