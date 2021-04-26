В нескольких микрорайонах Пензы отключат горячую воду

26.04.2021 | 17:11

В понедельник, 26 апреля, в пресс-службе администрации Пензы рассказали, где отключат горячую воду. Ресурс перестанут подавать из-за работ по подготовке к отопительному сезону-2021/2022.

27-го числа с 8:00 до 17:00 горячей воды не будет на улицах Ботанической, 13, 15, 38, Конструкторской, 2, 6, 10, Коннозаводской, 25, 25/1, Лодочной, 14, 15, 16, 17, 19, в Лодочном проезде, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, в детском саде № 23 «Росиночка» на Подлесной улице, 2, в детской школе искусств № 8, а также в аграрном университете.

Кроме того, ресурс перестанут подавать в дома № 2, 4а, 5, 5а, 5в, 5г, 5д, 5е, 5л, 5н, 5м, 5о, 5п, 5р, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19Б, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49 на улице Антонова, в детские сады № 5 «Умка», № 5 «Антошка», школу № 77, ФОК «Олимпийский» и филиал детской поликлиники № 4.

28 апреля с 8:00 до 18:00 горячая вода будет отсутствовать на улицах Антонова, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76, Ангарской, 11, Бумажников, 1, 3, 14/21, Зарубина, 27, Измайлова, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 73, 74, 76, 79, 81, 83, Ново-Казанской, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22, Парковой, 10, Стадионной, 1, 2, 3, 4, Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15, Фабричной, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14.

Ресурс не будет подаваться в школу № 77 (второй корпус), детсад «Солнышко», клинику диагностики и лечения на улице Измайлова, 71, филиал «Матрешка» детского сада № 57, МАУ «Детское и лечебное питание» на улице Измайлова, 73, детсад «Мозаика», ФОК «Маяк», поликлинику № 4 на улице Фабричной, 4а, школу № 43, стоматологическую поликлинику № 3 на Фабричной, 14, детсад «Яблонька».