Юные экологи поделились знаниями на городском форуме

22.04.2021 | 20:03

Почему утки-кряквы не улетают зимой, знает ученица пензенской школы № 58. Екатерина Гришина уже три года занимается изучением водоплавающих и о своих наблюдениях рассказала на городском форуме юных экологов в детском центре «Спутник».

«Кряква - самая крупная из уток. Наряд самца отличается от цвета самок: у них черная голова с зеленым отливом, самка коричнево-рыжая, а птенец коричнево-желтый. У уток большой рацион, поэтому они питаются всем, что находят в водоеме», - сообщила Екатерина Гришина.

Темы исследовательских работ школьников разнообразны. На секции «Экология растений, ботаника» говорили о льняном масле, фитогормонах, влияющих на морозоустойчивые характеристики пшеницы. На другой ученики представляли свои проекты по здоровьесберегающим технологиям.

«Цель этого мероприятия - популяризация экологического образования, приучение школьников к ответственному отношению к окружающей среде и их личный вклад в охрану окружающей среды», - отметила заместитель директора детского (юношеского) центра «Спутник» Оксана Медведева.

Не обошли стороной школьники и ситуацию с распространением коронавируса. Санитайзер по собственной рецептуре сделала и для себя, и для всех одноклассников 8-летняя Мирослава Судьина.

«Настойка календулы, вода, витамин Е, отдушки и глицерин», - рассказала девочка.

Лучшие проекты и работы школьников будут отмечены организаторами форума.