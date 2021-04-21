Общество

В Пензе УК АО «Арбековское» благоустраивает территории

Печать

В Пензе управляющая компания АО «Арбековское» принимает участие в месячнике по благоустройству.

На обслуживании организации находится 145 жилых домов, общая площадь территорий составляет десятки тысяч квадратных метров. Специалисты постоянно следят за чистотой и порядком на подведомственных участках.

17 апреля состоялся общегородской субботник, на него пришли и работники АО «Арбековское». С информацией о мероприятии ознакомили также жителей, и все желающие могли принять участие в уборке придомовых территорий.

К работе привлекли 10 спецмашин и тракторов.

Благодаря усилиям жителей и специалистов дворы и пустыри очистились от мусора. Однако работы по-прежнему много, с ней успешно справляются сотрудники УК.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте