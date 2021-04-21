В Пензе УК АО «Арбековское» благоустраивает территории

21.04.2021 | 12:42

В Пензе управляющая компания АО «Арбековское» принимает участие в месячнике по благоустройству.

На обслуживании организации находится 145 жилых домов, общая площадь территорий составляет десятки тысяч квадратных метров. Специалисты постоянно следят за чистотой и порядком на подведомственных участках.

17 апреля состоялся общегородской субботник, на него пришли и работники АО «Арбековское». С информацией о мероприятии ознакомили также жителей, и все желающие могли принять участие в уборке придомовых территорий.

К работе привлекли 10 спецмашин и тракторов.

Благодаря усилиям жителей и специалистов дворы и пустыри очистились от мусора. Однако работы по-прежнему много, с ней успешно справляются сотрудники УК.