Общество

В. Мутовкин поздравил пензенцев с Днем местного самоуправления

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В среду, 21 апреля, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил коллег и работников муниципальной службы с Днем местного самоуправления.

«На каждом из вас лежит серьезная ответственность по обеспечению достойного уровня жизни людей и развитию нашего города, социально-экономическому положению столицы Сурского края и созданию комфортных условий для его жителей.

Труд муниципальных служащих требует широкого спектра знаний в разных отраслях, постоянного самоконтроля и выдержки, и я смело могу утверждать, что в органах исполнительной власти города нет случайных людей - здесь трудятся только те, кто готов служить своим землякам верой и правдой с полной самоотдачей», - сказал Владимир Мутовкин.

Он поблагодарил коллег и муниципальных работников за плодотворную работу, выразил уверенность, что профессионализм, ответственное отношение к делу и неравнодушие к проблемам земляков поможет успешно решать самые сложные задачи.

«Пусть этот праздник послужит поднятию авторитета муниципальной службы, росту доверия людей к органам местной власти и эффективной реализации стоящих перед нами целей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, мира, добра, мудрости в принятии решений, успехов во всех делах и весомых достижений в профессиональной деятельности на благо родного города и его жителей», - добавил глава Пензы.

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