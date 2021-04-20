У Пензенской области есть шанс стать мебельной столицей России

20.04.2021 | 16:17

Во вторник, 20 апреля, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко побывал с рабочей поездкой в Кузнецке.

Он торжественно открыл выставку «Мебельные технологии», в которой принимают участие производители из Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Самарской и Тамбовской областей, а также Мордовии и Татарстана.

На выставке представлено свыше 40 образцов новейшего оборудования, соответствующего мировым стандартам, и запланировано проведение более 20 семинаров на профессиональные темы.

Посетителям показали два варианта окрасочных роботов, освобождающих человека от монотонного физического труда при более высоком качестве и производительности. Робот способен работать 24 часа в сутки 365 дней в году со сроком службы более 10 лет.

Внимание многих гостей и участников привлекла инвестиционная площадка Brownfield. Она организуется на прекративших действие производственных мощностях, которые реконструируют и при необходимости достраивают. Это могут быть бывшие заводы и фабрики, цеха или даже портовые доки.

На церемонии открытия выставки Олег Мельниченко подчеркнул важность отрасли мебельного производства для социально-экономического положения Пензенской области.

Он напомнил, что только в Кузнецке в этой сфере зарегистрировано 167 юридических и физических лиц, работает порядка 10 тысяч человек. В городе сложился мебельный кластер, в него входят 55 предприятий. По инициативе кластера ведется подготовка молодых специалистов-кузнечан, чьи профессиональные знания будут востребованными в этом бизнесе.

По мнению врио губернатора, если совместить предпринимательскую активность с поддержкой крупных производителей и торговых сетей, то есть все предпосылки к тому, чтобы Пензенская область стала мебельной столицей России.

«Мы будем со своей стороны этому всемерно содействовать», - приводит пресс-служба правительства области его обещание.

Также врио губернатора посетил предприятие «Кузнецкий технопарк», где выпускают эластичный пенополиуретан и матрасы на его основе. Общая сумма инвестиций в проект составляет 1,6 млрд рублей.

Олег Мельниченко осмотрел цеха и расспросил о перспективах развития. Представитель компании рассказал, что в месяц выпускается около 1,5 тыс. тонн. Производится 45 марок пены различной цветовой гаммы.

В ближайшее время предприятие намерено начать выпускать клей, и для этого будет создано 7 рабочих мест. Еще одно направление - строительство комплекса по производству проволоки и независимых пружинных блоков. Это даст возможность трудоустройства еще 150 работникам. Запустить новое производство должны в III квартале текущего года.

Сейчас средний возраст работников - 35 лет. Все места оборудованы станками с ЧПУ, для работы на которых требуются молодые специалисты. Их обучают наставники непосредственно на производстве.

Врио главы субъекта Федерации отметил, что привлекать кадры нужно не только достойной заработной платой, но и социальными гарантиями. В частности, по его мнению, это может быть соцпакет с мерами поддержки как для молодежи, так и для семейных работников, что позволит людям восстановить здоровье или получить преференции на детей.

«Как только предприятие выйдет на планируемые мощности, нужно предусмотреть такую возможность, прорабатывать такие варианты на будущее», - подытожил Олег Мельниченко.