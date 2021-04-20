Общество

У Пензенской области есть шанс стать мебельной столицей России

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Во вторник, 20 апреля, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко побывал с рабочей поездкой в Кузнецке.

Он торжественно открыл выставку «Мебельные технологии», в которой принимают участие производители из Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Самарской и Тамбовской областей, а также Мордовии и Татарстана.

На выставке представлено свыше 40 образцов новейшего оборудования, соответствующего мировым стандартам, и запланировано проведение более 20 семинаров на профессиональные темы.

Посетителям показали два варианта окрасочных роботов, освобождающих человека от монотонного физического труда при более высоком качестве и производительности. Робот способен работать 24 часа в сутки 365 дней в году со сроком службы более 10 лет.

Внимание многих гостей и участников привлекла инвестиционная площадка Brownfield. Она организуется на прекративших действие производственных мощностях, которые реконструируют и при необходимости достраивают. Это могут быть бывшие заводы и фабрики, цеха или даже портовые доки.

На церемонии открытия выставки Олег Мельниченко подчеркнул важность отрасли мебельного производства для социально-экономического положения Пензенской области.

Он напомнил, что только в Кузнецке в этой сфере зарегистрировано 167 юридических и физических лиц, работает порядка 10 тысяч человек. В городе сложился мебельный кластер, в него входят 55 предприятий. По инициативе кластера ведется подготовка молодых специалистов-кузнечан, чьи профессиональные знания будут востребованными в этом бизнесе.

По мнению врио губернатора, если совместить предпринимательскую активность с поддержкой крупных производителей и торговых сетей, то есть все предпосылки к тому, чтобы Пензенская область стала мебельной столицей России.

«Мы будем со своей стороны этому всемерно содействовать», - приводит пресс-служба правительства области его обещание.

Также врио губернатора посетил предприятие «Кузнецкий технопарк», где выпускают эластичный пенополиуретан и матрасы на его основе. Общая сумма инвестиций в проект составляет 1,6 млрд рублей.

Олег Мельниченко осмотрел цеха и расспросил о перспективах развития. Представитель компании рассказал, что в месяц выпускается около 1,5 тыс. тонн. Производится 45 марок пены различной цветовой гаммы.

В ближайшее время предприятие намерено начать выпускать клей, и для этого будет создано 7 рабочих мест. Еще одно направление - строительство комплекса по производству проволоки и независимых пружинных блоков. Это даст возможность трудоустройства еще 150 работникам. Запустить новое производство должны в III квартале текущего года.

Сейчас средний возраст работников - 35 лет. Все места оборудованы станками с ЧПУ, для работы на которых требуются молодые специалисты. Их обучают наставники непосредственно на производстве.

Врио главы субъекта Федерации отметил, что привлекать кадры нужно не только достойной заработной платой, но и социальными гарантиями. В частности, по его мнению, это может быть соцпакет с мерами поддержки как для молодежи, так и для семейных работников, что позволит людям восстановить здоровье или получить преференции на детей.

«Как только предприятие выйдет на планируемые мощности, нужно предусмотреть такую возможность, прорабатывать такие варианты на будущее», - подытожил Олег Мельниченко.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Нью Васюки!

Гость||

Третий день никого не сажают.Скучно,девочки.

Гость||

Столицей Бизонов мы уже были

Гость||

Помнится, один из предшественников грозился сделать Пензу мясной столицей России...

Гость||

И поставщиком кленового сиропа. А теперь завали весь мир мебелью.

Гость||

Проехал бы а лучше прошел по городу чтобы увидеть грязь отсутствие тротуаров не горящий Вечный огонь на Холме Славы разруху в районе обувнушки пылищу до небес на неметённых улицах да ввалил бы Златогорскому по полной.Но видно не в его компентентности такой поворот.Выходит и ждать нам в КУЗНЕЦКЕ НЕЧЕГО.

Гость||

Сырная столица.Кузьмич покойный сказав.После чего закрылись все сырзаводы в области.

Гость||

Дежавю

Гость||

Всё по Черномырдину...Снова начали с разрезания ленточек.... всё как встарь.

Гость||

7 РАБОЧИХ МЕСТ НЕСОМНЕННО ПРОГРЕСС .Если не считать того чТо только на заводе ПиК РАБОТАЛО 10000(десьть тысяч) ЧЕЛОВЕК.

Гость||

почему мебельной ? скорее столицей химического печенья и пряников из пальмы

Гость||

Людям нужны новости о новых арестах чиновников,а не про мебель.

Гость||

А ты только и умеешь что стонать и причитать. Если не научился жить в современном мире, можешь хоть с древним Египтом сравнивать, толку то. Чем сидеть и по клаве клацать, руками и головой бы уже давно научился что-нибудь делать, а не нахлебничать на готовеньком.

Гость||

Очень верно подмечено,нам надо что бы руки в гору,морды в пол..Ничьи миллионы разложенные веером.. Часы по пять лямов.Маски -шоу,работайте,братья.И озадаченные лица героев вчерашнего дня.

Гость||

Стонут и причитают как раз современные руководители то денег нет то инвестиций то еще им что то мешает как плохому танцору.А ПРОСТО РАБОТАТЬ НА БЛАГО НАРОДА СЛАБО?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
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