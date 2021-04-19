Поколение нулевых: от пензенцев ждут повышения рождаемости

19.04.2021 | 09:39

В Пензенской области поколение нулевых годов будут стимулировать к повышению рождаемости. Соответствующее поручение дал на оперативном совещании в понедельник, 19 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.

«Есть объективная сторона вопроса: сейчас в фертильном возрасте находятся дети 1990-х годов, когда мы переживали демографическую яму. Но потом начнутся дети нулевых, и они сейчас входят в активный период жизни, вступают в брак», - обратил внимание Мельниченко.

По его словам, уровень рождаемости начнет повышаться по объективным причинам.

«Но надо посмотреть, как этот рост стимулировать, какие меры дополнительные принимать для улучшения демографической ситуации», - поручил врио главы региона.

В 2020 году в Пензенской области родилось 9 663 ребенка, что на 702 меньше, чем в предыдущем (10 365 малышей).

Также специалисты отметили снижение количества заключенных браков. В 2020-м супружескими узами себя связали 5 986 пар (в 2019-м - 7 211). Реже в минувшем году и разводились. Зарегистрировано 4 940 случаев расторжения брака, что на 302 меньше, чем в 2019-м (5 242).

По данным Росстата, область вошла в топ-10 регионов с ростом смертности в 2020 году. Всего в Сурском крае с января по декабрь зарегистрирована смерть 22 657 человек, что на 4 272 больше, чем в предыдущем году. Это составило 123,2% к 2019-му.