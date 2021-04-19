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Общество

Поколение нулевых: от пензенцев ждут повышения рождаемости

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В Пензенской области поколение нулевых годов будут стимулировать к повышению рождаемости. Соответствующее поручение дал на оперативном совещании в понедельник, 19 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.

«Есть объективная сторона вопроса: сейчас в фертильном возрасте находятся дети 1990-х годов, когда мы переживали демографическую яму. Но потом начнутся дети нулевых, и они сейчас входят в активный период жизни, вступают в брак», - обратил внимание Мельниченко.

По его словам, уровень рождаемости начнет повышаться по объективным причинам.

«Но надо посмотреть, как этот рост стимулировать, какие меры дополнительные принимать для улучшения демографической ситуации», - поручил врио главы региона.

В 2020 году в Пензенской области родилось 9 663 ребенка, что на 702 меньше, чем в предыдущем (10 365 малышей).

Также специалисты отметили снижение количества заключенных браков. В 2020-м супружескими узами себя связали 5 986 пар (в 2019-м - 7 211). Реже в минувшем году и разводились. Зарегистрировано 4 940 случаев расторжения брака, что на 302 меньше, чем в 2019-м (5 242).

По данным Росстата, область вошла в топ-10 регионов с ростом смертности в 2020 году. Всего в Сурском крае с января по декабрь зарегистрирована смерть 22 657 человек, что на 4 272 больше, чем в предыдущем году. Это составило 123,2% к 2019-му.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

обратил внимание Мельниченко.

По его словам, уровень рождаемости начнет повышаться по объективным причинам.

А если нет, то кого крайним назначат?

Гость||

А разве повысилось благосостояние Пензенцев? Побороли нищету и бедность?

Гость||

Маниловщина. Кто рожать будет? Все ломятся из этого центра онкологозаразного.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Но надо посмотреть, как этот рост стимулировать, какие меры дополнительные принимать для улучшения демографической ситуации»,
Девчёнки давайте. Я готов. Племенной осеменитель Яшка)

Гость||

Гость писал(a):

По его словам, уровень рождаемости начнет повышаться по объективным причинам.
Думаете достигли дна и теперь только вверх?

Гость||

Все сейчас в основном рукоблудят откуда детям то взяться?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области поколение нулевых годов будут стимулировать к повышению рождаемости. Соответствующее поручение дал на оперативном совещании в понедельник, 19 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.
Таперича дело за малым, надо чтоб поколение нулевых оставалось в Пензе/области, с этим похоже сложнее:

https://www.penzainform.ru/news/social/2020/10/01/statistiki_otmetili_tendentciyu_stareniya_naseleniya_oblasti.html

Гость||

Вы бы для начала хотя бы город в порядок привели.

Гость||

Гость писал(a):

Все ломятся из этого центра онкологозаразного.
это где такой заразный центр и куда ломятся?

Гость||

Гость|19.04.2021 10:19|

Вы бы для начала хотя бы город в порядок привели

Так город в порядок привёл бывший губернатор со своей семьёй и командой.

Гость||

Гость писал(a):

Вы бы для начала хотя бы город в порядок привели.
Связь между рождаемостью и качеством жизни зависит от культуры/образования населения. Получается либо качество жизни повышать с образованным населением. Либо завозить тех кто способен размножаться на "помойках".

Что реальнее?

Имя: Гость
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