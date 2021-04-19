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Общество

Беспорядок во дворах объяснили малочисленностью проверяющих

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В Пензенской области контроль за благоустройством дворов вернут муниципалитетам. С соответствующим предложением выступил на планерке в понедельник, 19 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.

Обращаясь к и. о. начальника госжилстройтехинспекции Александру Киндаеву, он констатировал, что дворы в Пензе находятся в безобразном состоянии.

«Скажите мне, пожалуйста, вы справляетесь с теми полномочиями в отношении управляющих компаний, которые перешли вашему управлению? Я к тому, что объезд города показал: дворовые территории в безобразном состоянии. И это я еще не поехал и не посмотрел другие населенные пункты. А я в ближайшее время поеду», - заверил Мельниченко.

По мнению врио главы региона, госжилстройтехинспекции не хватает ресурсов на исполнение переданных ей полномочий. Контролем занимаются всего 10 инспекторов.

«Давайте вернем это все в муниципалитеты. Отдадим главам муниципальных образований и нормально организуем эту работу. 10 человек - это смешно. Поэтому у нас и беспорядок, управляющие компании не содержат прилегающие территории», - обратил внимание Мельниченко.

Он предложил подготовить инициативу о передаче полномочий к ближайшей сессии Законодательного собрания, которая состоится 29 апреля.

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Гость||

Опа! И еще штат в 100-150 человек в мэрии и районных администрациях нарисовался.

Гость||

А Иван нам говорил, что это мириканцы нам пакостят.

Гость||

Меньше проверяющих - больше дворников

Вот залог порядка. Но похоже нелогичная демагогия основа власти.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По мнению врио главы региона, госжилстройтехинспекции не хватает ресурсов на исполнение переданных ей полномочий. Контролем занимаются всего 10 инспекторов.
Ну допустим, в городе 1000 внутридворовых территорий. В течении дня специалист сможет обойти 20 таких территорий (пускай по 15-20 минут на каждую, т.е. 6-7 часов времени). За неделю специалист промониторит 100 дворов. Десять специалистов - тысячу. В чем проблема?

Гость||

Гость писал(a):

Ну допустим, в городе 1000 внутридворовых территорий. В течении дня специалист сможет обойти 20 таких территорий (пускай по 15-20 минут на каждую, т.е. 6-7 часов времени). За неделю специалист промониторит 100 дворов. Десять специалистов - тысячу. В чем проблема?
так на каждой надо протоколы составить, не просто посмотреть...

Гость||

Гость писал(a):

так на каждой надо протоколы составить, не просто посмотреть...
Сначала сказать руководителю ТСЖ или управляйки чтобы исправил недочеты, через 2-3 недели не исправит, тогда протокол.

Гость||

Если эти 10 "не справляются со своей работой", то их уволить, и принять действительно работающих.

Многие согласятся работать.

Убирайте тунеядцев с работы.

Гость||

Гость писал(a):

Опа! И еще штат в 100-150 человек в мэрии и районных администрациях нарисовался.
А может просто проф. непригодностью и полной безнаказанностью чиновников администрации!

Имя: Гость
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