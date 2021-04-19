Беспорядок во дворах объяснили малочисленностью проверяющих

19.04.2021 | 11:22

В Пензенской области контроль за благоустройством дворов вернут муниципалитетам. С соответствующим предложением выступил на планерке в понедельник, 19 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.

Обращаясь к и. о. начальника госжилстройтехинспекции Александру Киндаеву, он констатировал, что дворы в Пензе находятся в безобразном состоянии.

«Скажите мне, пожалуйста, вы справляетесь с теми полномочиями в отношении управляющих компаний, которые перешли вашему управлению? Я к тому, что объезд города показал: дворовые территории в безобразном состоянии. И это я еще не поехал и не посмотрел другие населенные пункты. А я в ближайшее время поеду», - заверил Мельниченко.

По мнению врио главы региона, госжилстройтехинспекции не хватает ресурсов на исполнение переданных ей полномочий. Контролем занимаются всего 10 инспекторов.

«Давайте вернем это все в муниципалитеты. Отдадим главам муниципальных образований и нормально организуем эту работу. 10 человек - это смешно. Поэтому у нас и беспорядок, управляющие компании не содержат прилегающие территории», - обратил внимание Мельниченко.

Он предложил подготовить инициативу о передаче полномочий к ближайшей сессии Законодательного собрания, которая состоится 29 апреля.