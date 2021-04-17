Общество

Пензенцы проверили свои музыкальные навыки на диктанте

Печать

Одна из 230 площадок Всеобщего музыкального диктанта расположилась в пензенском колледже искусств. Теперь и город на Суре присоединился к международной акции, которая проводится с 2019 года. Если тогда проверить свои музыкальные навыки захотели всего 100 человек, то теперь участвовали жители России, Белоруссии, Донецкой Народной Республики и Казахстана.

«По Пензенской области мы рассчитываем на около 200 участников, а в нашем колледже, скорее всего, будет около 70. Участвуют студенты, школьники, педагоги из музыкальных школ и те, кто просто хочет попробовать себя», - рассказала преподаватель Пензенского колледжа искусств Анна Крюкова.

Требование - послушать мелодию, которую повторили несколько раз, и записать ее при помощи нот.

Для тех, кто не смог прийти на одну из площадок лично, организовали онлайн-трансляцию диктанта из Москвы.

Интернет-работы не оцениваются, но дают возможность самостоятельно проверить свои навыки.

«В этом году предусмотрен уровень музыкального диктанта для тех, у кого нет музыкального образования. Они пишут ритмический диктант - только ритмические знаки в музыкальном отрывке», - пояснила Анна Крюкова.

Чтобы неподготовленные люди справились с заданием, для них провели курс - за шесть занятий они научились слышать и записывать ритм.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://srt.vg/trax

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте