Пензенцы проверили свои музыкальные навыки на диктанте

17.04.2021 | 16:00

Одна из 230 площадок Всеобщего музыкального диктанта расположилась в пензенском колледже искусств. Теперь и город на Суре присоединился к международной акции, которая проводится с 2019 года. Если тогда проверить свои музыкальные навыки захотели всего 100 человек, то теперь участвовали жители России, Белоруссии, Донецкой Народной Республики и Казахстана.

«По Пензенской области мы рассчитываем на около 200 участников, а в нашем колледже, скорее всего, будет около 70. Участвуют студенты, школьники, педагоги из музыкальных школ и те, кто просто хочет попробовать себя», - рассказала преподаватель Пензенского колледжа искусств Анна Крюкова.

Требование - послушать мелодию, которую повторили несколько раз, и записать ее при помощи нот.

Для тех, кто не смог прийти на одну из площадок лично, организовали онлайн-трансляцию диктанта из Москвы.

Интернет-работы не оцениваются, но дают возможность самостоятельно проверить свои навыки.

«В этом году предусмотрен уровень музыкального диктанта для тех, у кого нет музыкального образования. Они пишут ритмический диктант - только ритмические знаки в музыкальном отрывке», - пояснила Анна Крюкова.

Чтобы неподготовленные люди справились с заданием, для них провели курс - за шесть занятий они научились слышать и записывать ритм.