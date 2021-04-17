Пензенцам предлагают выкладывать фото с субботника в соцсеть

17.04.2021 | 11:41

В субботу, 17 апреля, в Пензе проходит субботник, в котором участвуют не только коммунальные службы, но и работники предприятий и организаций, чиновники, студенты и школьники, активные горожане.

«Всем неравнодушным пензенцам предлагается присоединиться к челленджу по благоустройству, выложив фотографии уборки территории в «Инстаграм» с хештегом #ЧистаяПенза», - сообщили в администрации города.

Как пояснили в пресс-службе, акция нацелена не только на наведение порядка, но и на привлечение внимания к культуре поведения и обращения с мусором.

Следующий общегородской субботник в Пензе пройдет 24 апреля. Принять участие в нем могут все желающие.

Накануне, 16 апреля, в Пензе состоялась традиционная санитарная пятница. В Железнодорожном районе уборка прошла на улицах Клары Цеткин, Дружбы, Чаадаева. Ликвидированы свалки на Сердобской, Измайлова, Хользунова, Зарубина, Фабричной, Тарханова, Павлушкина, Пархоменко, Луначарского, Железнодорожной. На полигон по утилизации вывезено более 86 кубометров мусора.

В Первомайском районе чистоту наводили на улицах Мира, Попова и Окружной, в Ленинском - на Фурманова, Островского, 8 Марта и на проспекте Победы.

В Октябрьском районе мусор убран с улиц 65-летия Победы, Генерала Глазунова, Ульяновской (дом 20), Одесской (дом 11), Минской, Бородина (дом 20), Комсомольской (дом 34), в 5-м Виноградном проезде (дом 22), а также с проспекта Строителей. Вывезено на полигон 60 кубометров отходов.