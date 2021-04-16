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Общество

Пензенским активистам выдадут метлы, грабли и мешки

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В субботу, 17 апреля, в Пензе пройдет общегородской субботник. В мэрии рассказали о том, что запланировано на этот день.

Санитарная очистка пройдет внутри кварталов в районе домов № 35, 39, 140 на проспекте Победы, на проспекте Строителей, 82, на улицах Ладожской, 35-59, Сумской, Гладкова, Космодемьянской, Ставского, Захарова, Сборной, Вяземского, Суворова, 198, Ленинградской, Мира, Пацаева, Дружбы, Егорова, Литвинова, 25, Ухтомского, 59, в поселке Нефтяник и других районах.

«На уборку выйдут сотрудники администрации Пензы, городских управлений и ведомств. Всех неравнодушных пензенцев приглашают присоединиться и привести в порядок двор или место отдыха. Уборку на внутридворовых территориях организуют управляющие компании и ТСЖ», - сообщили в пресс-службе.

Готовность принять участие в субботнике выразили 37 управляющих компаний, которые обслуживают более 1 600 домов. Чтобы у жителей были инструменты для уборки, уже заготовлено 1 200 грабель, 1 500 метел, свыше 5 000 мешков для мусора.

Сотрудники МУП «Пензадормост» займутся очисткой дорог, тротуаров, ограждений, а также ямочным ремонтом. Работники «Зеленхоза» заготовили 400 саженцев липы, рябины, клена, березы для озеленения городских улиц.

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Гость||

А Молодая гвардия Единой России - Это активисты на субботнике?

Гость||

хахахахахаххахахахаха приглашают поработать за бесплатно, сами пылью дышите а лучше с пивасиком на диванчике

Гость||

Приду. Поржу. Над вами.

Гость||

А есть ответственность за несанкционированную уборку придворовой территории? А то у нас вчера один чмошник из жильцов в одно рыло почти полдвора убрал. Как бы ему впендюрить штраф тыщ в 100 или суток на 15 отправить в обезьянник?

Гость||

А маски, дезсредства? Или у нас не особый режим?

Гость||

Гость писал(a):

А то у нас вчера один чмошник из жильцов в одно рыло почти полдвора убрал. Как бы ему впендюрить штраф тыщ в 100 или суток на 15 отправить в обезьянник?
Ты болен.

Гость||

Морально очень трудно жить в говне. Но зная сколько наворовывают чинка на жкх и мусоре не могу позволить себе покрывать их преступления безвозмездным трудом.

Гость||

С удовольствием уберусь...У себя на даче. Хорошего Вам настроения.

Гость||

Гость писал(a):

А то у нас вчера один чмошник из жильцов в одно рыло почти полдвора убрал. Как бы ему впендюрить штраф тыщ в 100 или суток на 15 отправить в обезьянник?

Ты болен.

Чой-то? Он унизил всех остальных таким образом, типа он хороший, а все плохие. Нанес, так сказать, оскорбление всему обществу!

Гость||

Еще подьезды пускай помоют,стыдно управляйкам деньги платим,в подьезде грязь

Имя: Гость
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