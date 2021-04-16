Пензенским активистам выдадут метлы, грабли и мешки

16.04.2021 | 14:53

В субботу, 17 апреля, в Пензе пройдет общегородской субботник. В мэрии рассказали о том, что запланировано на этот день.

Санитарная очистка пройдет внутри кварталов в районе домов № 35, 39, 140 на проспекте Победы, на проспекте Строителей, 82, на улицах Ладожской, 35-59, Сумской, Гладкова, Космодемьянской, Ставского, Захарова, Сборной, Вяземского, Суворова, 198, Ленинградской, Мира, Пацаева, Дружбы, Егорова, Литвинова, 25, Ухтомского, 59, в поселке Нефтяник и других районах.

«На уборку выйдут сотрудники администрации Пензы, городских управлений и ведомств. Всех неравнодушных пензенцев приглашают присоединиться и привести в порядок двор или место отдыха. Уборку на внутридворовых территориях организуют управляющие компании и ТСЖ», - сообщили в пресс-службе.

Готовность принять участие в субботнике выразили 37 управляющих компаний, которые обслуживают более 1 600 домов. Чтобы у жителей были инструменты для уборки, уже заготовлено 1 200 грабель, 1 500 метел, свыше 5 000 мешков для мусора.

Сотрудники МУП «Пензадормост» займутся очисткой дорог, тротуаров, ограждений, а также ямочным ремонтом. Работники «Зеленхоза» заготовили 400 саженцев липы, рябины, клена, березы для озеленения городских улиц.