Через Пензенскую область пройдет кругосветка на троллейбусе

17.04.2021 | 13:33

Маршрут кругосветного автопробега, в который отправятся чешские энтузиасты, пройдет через Нижний Ломов, Пензу и Кузнецк. Причем путешествовать они собираются на подержанном троллейбусе Solaris Trolino 12 AC с автономным дизельным ходом, специально купленным для этих целей.

Первый этап пробега запланирован на июнь. Он стартует в Брно, откуда троллейбус отправится через Польшу, Белоруссию, Украину, Россию, Казахстан и вокруг Китая во Владивосток. Весь путь займет 12 779 км.

В пути обозначено 90 остановок, в том числе в Пензе.

Всего же в планах необычных туристов - шесть этапов, шесть частей света и 75 000 километров дороги.