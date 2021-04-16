Житель Заречного поплатился за стихи под никнеймом в соцсети

47-летнего жителя Заречного наказали за экстремистские материалы. Как установила прокурорская проверка, мужчина разместил их на своей странице в соцсети.
Под никнеймом зареченец процитировал стихотворение, которое включено в Федеральный список экстремистских материалов под номером 5 117. Кроме того, там же было изображение нацистской свастики. Материалы могли видеть все желающие.
В отношении владельца аккаунта возбудили дело о двух административных правонарушениях: по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики) и по статье 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов).
Городской суд Заречного признал горожанина виновным и оштрафовал его на 1 000 рублей за каждое нарушение закона.
«Аккаунт в социальной сети мужчина полностью удалил», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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