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Общество

Житель Заречного поплатился за стихи под никнеймом в соцсети

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47-летнего жителя Заречного наказали за экстремистские материалы. Как установила прокурорская проверка, мужчина разместил их на своей странице в соцсети.

Под никнеймом зареченец процитировал стихотворение, которое включено в Федеральный список экстремистских материалов под номером 5 117. Кроме того, там же было изображение нацистской свастики. Материалы могли видеть все желающие.

В отношении владельца аккаунта возбудили дело о двух административных правонарушениях: по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики) и по статье 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов).

Городской суд Заречного признал горожанина виновным и оштрафовал его на 1 000 рублей за каждое нарушение закона.

«Аккаунт в социальной сети мужчина полностью удалил», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

А как мошенников телефонрых отловить, даже наш супер пупер Сбербанк со Всеми силовыми структурами не могут! А тут ищь как быстро.

Имя: Гость
Комментарий:

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