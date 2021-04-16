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Общество

В Пензе Измайловский мост может получить имя Валерия Капашина

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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится 29 апреля, депутаты рассмотрят законопроект о присвоении имени Валерия Капашина мосту через реку Суру и железную дорогу.

Изначально путепровод предназначался для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на объекте уничтожения химоружия «Леонидовский». На правом берегу Суры он выходит на улицу Измайлова. Поэтому пензенцы называют его Измайловским, или Леонидовским, мостом.

Еще одно название, которое носит сооружение, - «бухой мост». Оно возникло из-за того, что сейчас он носит имя Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУ БХУХО). Это название можно прочитать на стеле, установленной при въезде на путепровод от арбитражного суда. С трудом выговариваемую аббревиатуру пензенцы переделали в привычное уху слово.

Теперь путепровод могут переименовать. Валерий Капашин - генерал-полковник, начальник того самого управления, чье название носит пензенский мост. На этом посту он возглавлял работу по уничтожению химоружия в России.

«При личном участии Валерия Петровича в Пензенской области была безопасно решена проблема уничтожения хранившихся боевых химических отравляющих веществ. Под его непосредственным руководством был построен объект «Леонидовка», при его содействии газифицированы поселки Леонидовка и Золотаревка, отремонтирована автодорога до микрорайона Ахуны, построены и сданы в эксплуатацию детский сад на 280 мест в Военном Городке и на 75 мест в микрорайоне ГПЗ, три многоквартирных жилых дома на улице Антонова, новый корпус школы № 77, дворец водного спорта «Сура», - перечисляется в пояснительной записке к законопроекту.

Там же отмечается, что Валерий Капашин - крупный ученый, автор более 100 научных трудов, обладатель 8 патентов на изобретения. Он доктор технических наук, профессор, член-корреспондент двух российских академий (естественных наук и инженерной), а также член Всемирной академии наук комплексной безопасности.

10 июня 2020 года Валерию Капашину было присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области».

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Гость||

А разве при жизни закон разрешает увековечивать память?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поэтому пензенцы называют его Измайловским, или Леонидовским, мостом.
бухло было и бухлом и останется. Прижилось уже название, как и ссаный март.

Гость||

Не на свои деньги строил ведь.Пуп земли прям этот Капашин.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«При личном участии Валерия Петровича в Пензенской области была безопасно решена проблема уничтожения хранившихся боевых химических отравляющих веществ.
Это от его участия увеличилась смертность от онокологии??? За смерти людей в муках увековечить имя?

Гость||

Не надо присваивать его имя. не он один участвовал в строительстве, а много людей. Пусть лучше останется "бухим" мостом или мостом "Кузмича".

Гость||

Аххххааа,позорище и идиотизм...мда

Гость||

Гость писал(a):

А разве при жизни закон разрешает увековечивать память?
В нормальных странах - нет.

Гость||

Вы думаете кому-то есть дело до его названия. Как был он измайловский, так и останется

Гость||

опять имена генералов???????? что такое

Гость||

Гость писал(a):

Вы думаете кому-то есть дело до его названия. Как был он измайловский, так и останется
Никогда не слышал чтобы этот мост называли Измайловским. Его называли Леонидовским или бухим мостом.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Я против. Сейчас у моста отличное название! Мост БУХЛО!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«При личном участии Валерия Петровича в Пензенской области была безопасно решена проблема уничтожения хранившихся боевых химических отравляющих веществ. Под его непосредственным руководством был построен объект «Леонидовка», при его содействии газифицированы поселки Леонидовка и Золотаревка, отремонтирована автодорога до микрорайона Ахуны, построены и сданы в эксплуатацию детский сад на 280 мест в Военном Городке и на 75 мест в микрорайоне ГПЗ, три многоквартирных жилых дома на улице Антонова, новый корпус школы № 77,
При его личном участие мост достроен не был , были махинации при строительстве моста и отселении , кроме этого лес вокруг объекта был загрязнен , там даже таблички стояли.Так что называть могут как хотят но это формально , а он так останется Бухим мостом /ФУ БХУХО. И ни какой он не Измайловский, потому что там равные куски моста проходят по разным улицам тогда уж Либерсона- Злобино-Сердобско-Измайловский , а это хуже чем БХУХО.

Лысина Кузьмича||

Вы что там, земляки, совсем ударились головой, солнышко весеннее припекло?!

Лидин, прекращай играть в лоббиста и ты и я знаем чем это может закончиться...

Тем более Копашин, странно что его с Ванькой в охапку, ты это учти!

Гость||

9075 Мост им. Николая Ащеулова!

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Имя: Гость
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