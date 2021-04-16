В Пензе Измайловский мост может получить имя Валерия Капашина

16.04.2021 | 10:52

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, которая состоится 29 апреля, депутаты рассмотрят законопроект о присвоении имени Валерия Капашина мосту через реку Суру и железную дорогу.

Изначально путепровод предназначался для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на объекте уничтожения химоружия «Леонидовский». На правом берегу Суры он выходит на улицу Измайлова. Поэтому пензенцы называют его Измайловским, или Леонидовским, мостом.

Еще одно название, которое носит сооружение, - «бухой мост». Оно возникло из-за того, что сейчас он носит имя Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУ БХУХО). Это название можно прочитать на стеле, установленной при въезде на путепровод от арбитражного суда. С трудом выговариваемую аббревиатуру пензенцы переделали в привычное уху слово.

Теперь путепровод могут переименовать. Валерий Капашин - генерал-полковник, начальник того самого управления, чье название носит пензенский мост. На этом посту он возглавлял работу по уничтожению химоружия в России.

«При личном участии Валерия Петровича в Пензенской области была безопасно решена проблема уничтожения хранившихся боевых химических отравляющих веществ. Под его непосредственным руководством был построен объект «Леонидовка», при его содействии газифицированы поселки Леонидовка и Золотаревка, отремонтирована автодорога до микрорайона Ахуны, построены и сданы в эксплуатацию детский сад на 280 мест в Военном Городке и на 75 мест в микрорайоне ГПЗ, три многоквартирных жилых дома на улице Антонова, новый корпус школы № 77, дворец водного спорта «Сура», - перечисляется в пояснительной записке к законопроекту.

Там же отмечается, что Валерий Капашин - крупный ученый, автор более 100 научных трудов, обладатель 8 патентов на изобретения. Он доктор технических наук, профессор, член-корреспондент двух российских академий (естественных наук и инженерной), а также член Всемирной академии наук комплексной безопасности.

10 июня 2020 года Валерию Капашину было присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области».