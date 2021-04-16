Более 50% новых случаев коронавируса выявили в Пензе

16.04.2021 | 13:30

В пятницу, 16 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили, где в области зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции.

Всего за сутки подтвердили 96 диагнозов. В Пензе выявили 63 заразившихся, в Заречном - 6. 7 пациентов прибавилось в Пензенском районе, 6 - в Бессоновском, 3 - в Лунинском, по 2 - в Белинском, Нижнеломовском, Сосновоборском, по 1 - в Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Кузнецком и Шемышейском.

Есть ли среди инфицированных несовершеннолетние жители региона, не сообщается. Общее число случаев коронавируса в регионе составило 43 626.

Под наблюдением находится 13 952 человека, снято с него 105 570.

На инфекцию проверили методом ПЦР 840 163 пациента (всего 895 929 исследований). За сутки анализы сделали 2 450 человек.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 – 65,02% населения региона, подытожили в оперштабе.