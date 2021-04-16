Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|13:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Общество

Более 50% новых случаев коронавируса выявили в Пензе

Печать

В пятницу, 16 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили, где в области зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции.

Всего за сутки подтвердили 96 диагнозов. В Пензе выявили 63 заразившихся, в Заречном - 6. 7 пациентов прибавилось в Пензенском районе, 6 - в Бессоновском, 3 - в Лунинском, по 2 - в Белинском, Нижнеломовском, Сосновоборском, по 1 - в Городищенском, Иссинском, Колышлейском, Кузнецком и Шемышейском.

Есть ли среди инфицированных несовершеннолетние жители региона, не сообщается. Общее число случаев коронавируса в регионе составило 43 626.

Под наблюдением находится 13 952 человека, снято с него 105 570.

На инфекцию проверили методом ПЦР 840 163 пациента (всего 895 929 исследований). За сутки анализы сделали 2 450 человек.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 – 65,02% населения региона, подытожили в оперштабе.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте