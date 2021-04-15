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Общество

В регионе обсудили меры противопожарной безопасности

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Количество возгораний на территории региона растет, полыхают поля, гибнут люди. Обстановка накаляется день ото дня. Уже зафиксировано два лесных пожара - в Башмаковском и Бековском районах.

«Основная причина каждый год - в апреле-мае переход огня с земель иных категорий, несвоевременное проведение владельцами и пользователями территорий, граничащих с лесами, мер противопожарного обустройства», - сообщил ведущий специалист-эксперт отдела Минлесхоза Пензенской области Сергей Фомин.

«Меры противопожарной безопасности кровью написаны, они жизненно необходимы. Вопрос к муниципальному образованию: почему не производится в полной мере опашка? Почему у нас вокруг кладбищ до сих пор стоит сухостой?» - отметил начальник управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области Михаил Панюхин.

«С 9 апреля произошло более 170 случаев загорания сухой травяной растительности и мусора. Общая площадь - уже около 115 гектаров», - пояснил заместитель начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Александр Ближин.

В селе Ломовка Лунинского района огонь уничтожил 2 дачных дома, 4 надворные постройки. Пламя выжгло 5 гектаров земли.

«Применяем такую практику, что и укарауливаем, уже думаем, как какие-то засады делать. На сегодня 3 протокола есть», - рассказал заместитель главы администрации Лунинского района Олег Уханов.

«Когда будет 33 - тогда начнут понимать. Когда начнут деньги платить за эти нарушения», - подчеркнул Михаил Панюхин.

В Вадинском районе погиб 63-летний мужчина, который, по словам представителей администрации, сжигал траву на участке. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и огонь смел все на своем пути.

«После того как приехал пожарный расчет и подъехал трактор, его уже на месте не нашли. Дом уже практически сгорел, и труп был обнаружен внутри дома», - объяснил начальник отдела администрации Вадинского района Александр Корольков.

То ли еще будет, когда начнется пора пикников, предупреждает Михаил Панюхин. Через 2 недели - майские праздники, и совсем не до выходных станет тем, кто отвечает за пожарную безопасность.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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