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Общество

В Кузнецке захоронили найденные останки старшего сержанта Силантьева

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Через 79 лет после своей гибели вернулся на родную землю героем. Уроженец Кузнецкого района старший сержант 317-й отдельной мотострелковой разведывательной роты 287-й стрелковой дивизии Анатолий Силантьев погиб в бою с гитлеровскими войсками 18 ноября 1942 года. Это произошло неподалеку от деревни Шашкино Мценского района Орловской области. И вот совсем недавно его останки обнаружили поисковики.

«Это был достойный человек, семьянин, труженик, а когда пришла пора защищать Отечество - достойный самоотверженный воин. Он отдал самое дорогое, что есть у человека, - жизнь, защищая наше Отечество», - отметил глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

Потомки советского солдата живут в Пензенской области. В траурной церемонии приняли участие правнук бойца Евгений Краснов и праправнучка Анастасия Краснова.

«Представлен к правительственной награде за совершенный подвиг в ночь с 10 на 11 июля 1942 года в Орловской области», - рассказал Евгений.

Перед захоронением красноармейца на центральном кладбище Кузнецка память Анатолия Силантьева почтили минутой молчания.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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