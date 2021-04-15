Сетевое издание|18+|Четверг|15 апр 2021|15:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Общество

Первые жертвы: в области стартовал сезон активности клещей

Печать

В Пензенской области начали регистрировать пациентов с укусами клещей. Информация об этом появилась в аккаунте больницы № 6 Пензы в социальной сети Instagram.

«13 апреля врачи травматологического пункта на улице Пионерской, 4, зарегистрировали первого пациента, который обратился с укусом клеща. 8 апреля был сдан первый клещ на исследование.

Представителя паукообразных обнаружили на домашнем питомце после прогулки по лесу», - говорится в посте.

7 апреля сообщалось, что клещ укусил ребенка в Засечном.

В 2020 году обращения жителей области, связанные с нападением членистоногих, стали поступать медикам с 11 марта. Всего за сезон активности пострадали 2 370 человек, в том числе 721 ребенок. Иксодовый клещевой боррелиоз выявили у 30 укушенных, в том числе у 5 детей до 14 лет.

Пик активности опасных членистоногих приходится в зависимости от погоды на апрель, май или июнь. Чтобы снизить риск укуса, необходимо правильно выбирать одежду для прогулок в лесу.

«Она должна быть предпочтительно светлых тонов, потому что на ней клещи более заметны. Куртка с плотно прилегающими рукавами, брюки желательно заправлять в обувь, а идеальная обувь для леса - это сапоги. Обязателен и головной убор. На весь этот гардероб нанесите специальный репеллент, отпугивающий паукообразных», - напомнили медики.

Кроме того, после прогулки необходимо тщательно осмотреть себя.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото instagram.com/hospital6pnz
0
0
0
0
 
Гость||

я люблю клещей они мои друзья

Гость||

я и сам клещь

Гость||

У меня теща на клеща похожа.

Гость||

а на мою тёщу клещ не садится

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте