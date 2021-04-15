Первые жертвы: в области стартовал сезон активности клещей

15.04.2021 | 13:34

В Пензенской области начали регистрировать пациентов с укусами клещей. Информация об этом появилась в аккаунте больницы № 6 Пензы в социальной сети Instagram.

«13 апреля врачи травматологического пункта на улице Пионерской, 4, зарегистрировали первого пациента, который обратился с укусом клеща. 8 апреля был сдан первый клещ на исследование.

Представителя паукообразных обнаружили на домашнем питомце после прогулки по лесу», - говорится в посте.

7 апреля сообщалось, что клещ укусил ребенка в Засечном.

В 2020 году обращения жителей области, связанные с нападением членистоногих, стали поступать медикам с 11 марта. Всего за сезон активности пострадали 2 370 человек, в том числе 721 ребенок. Иксодовый клещевой боррелиоз выявили у 30 укушенных, в том числе у 5 детей до 14 лет.

Пик активности опасных членистоногих приходится в зависимости от погоды на апрель, май или июнь. Чтобы снизить риск укуса, необходимо правильно выбирать одежду для прогулок в лесу.

«Она должна быть предпочтительно светлых тонов, потому что на ней клещи более заметны. Куртка с плотно прилегающими рукавами, брюки желательно заправлять в обувь, а идеальная обувь для леса - это сапоги. Обязателен и головной убор. На весь этот гардероб нанесите специальный репеллент, отпугивающий паукообразных», - напомнили медики.

Кроме того, после прогулки необходимо тщательно осмотреть себя.