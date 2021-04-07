Общество

На территории Пензенской области начали просыпаться клещи

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Этих вампиров солнечный свет не убивает, а наоборот. С теплыми весенними лучами просыпаются клещи. В регионе уже есть первый пострадавший: в начале недели кровосос укусил ребенка в Засечном. Таковы официальные данные, то есть зафиксированный случай.

Но далеко не каждый, кто обнаружил на себе паразита, обращается к специалистам и сдает находку в лабораторию. А ведь укус этого существа может быть опасен. Членистоногие являются переносчиками различных болезней.

Одними из первых пробудившихся паразитов заметили владельцы собак, для которых каждая прогулка с любимым питомцем может стать последней. Укус клеща порой вызывает пироплазмоз - заражение крови.

«Разрушение эритроцитов, как следствие - развивается серьезная анемия у животного и вторично развивается гепатит. Заболевание приводит к гибели животного без лечения, но в современном мире достаточно легко лечится, если обратиться сразу в начале заболевания», - сообщила ветеринарный врач Александра Сумбаева.

Обеспокоенные хозяева четвероногих потянулись в ветклиники.

«Очень переживаю, потому что у меня до этого была собака пекинес, ее как раз укусил клещ, и она болела после этого», - рассказала пензячка.

«Ошейник от клещей в апреле надели. Так как щенок, таблетки пока не рекомендованы», - отметила горожанка.

Хотя именно такие лекарственные препараты для животных советует большинство ветеринарных врачей. Капли и специальные ошейники против клещей в борьбе с паразитами стали малоэффективными. Скорее всего, членистоногие со временем адаптировались к их действиям и без опаски садятся на животных.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

В городе N. стартовал отлов безпризорных клещей. Пойманых членистоногих две недели содержат в карантине, затем вакцинируют от боррелиоза, чипируют и возвращают в среду обитания.

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