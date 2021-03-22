Сетевое издание|18+|Понедельник|22 мар 2021|18:50
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Общество

В Пензенской области боррелиоз выявили у 30 жителей

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В Пензенской области в 2020 году зарегистрировали 30 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Данные на понедельник, 22 марта, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Заболевших выявили в Колышлейском, Пачелмском, Пензенском, Шемышейском районах, Кузнецке и Пензе. 5 из них - дети до 14 лет.

В 2020 году обращения жителей области, связанные с укусами членистоногих, стали поступать медикам с 11 марта. Всего за сезон активности пострадали 2 370 человек, в том числе 721 ребенок.

Специалисты проверили на наличие возбудителя боррелиоза 2 399 клещей, из них 2 338 были сняты с людей (19,9% - заражены) и 61 взят из внешней среды (37,7% - заражены).

Также в региональном управлении Роспотребнадзора напомнили о предстоящем начале сезона активности опасных кровососов и о соблюдении правил профилактики укусов: правильном выборе одежды, обработке репеллентами.

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Гость||

вот какие клещи, они с иваном ушли теперь

Гость||

заголовки к статьям когда научитесь писать???

Гость||

Пандемию объявлять будем?

Гость||

Клещи воздушно-капельным путем не передаются, нужно правила выполнять при посещении леса. Хотя ... собака соседей со двора вся в клещах приходит.

Имя: Гость
Комментарий:

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