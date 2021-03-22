В Пензенской области боррелиоз выявили у 30 жителей

22.03.2021 | 16:48

В Пензенской области в 2020 году зарегистрировали 30 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Данные на понедельник, 22 марта, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Заболевших выявили в Колышлейском, Пачелмском, Пензенском, Шемышейском районах, Кузнецке и Пензе. 5 из них - дети до 14 лет.

В 2020 году обращения жителей области, связанные с укусами членистоногих, стали поступать медикам с 11 марта. Всего за сезон активности пострадали 2 370 человек, в том числе 721 ребенок.

Специалисты проверили на наличие возбудителя боррелиоза 2 399 клещей, из них 2 338 были сняты с людей (19,9% - заражены) и 61 взят из внешней среды (37,7% - заражены).

Также в региональном управлении Роспотребнадзора напомнили о предстоящем начале сезона активности опасных кровососов и о соблюдении правил профилактики укусов: правильном выборе одежды, обработке репеллентами.