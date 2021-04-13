Общество

Жилые дома в Кузнецке первыми отключат от тепла

Печать

В Кузнецке жилой фонд начнут отключать от отопления в среду, 14 апреля. Об этом доложила заместитель начальника отдела городского хозяйства Галина Куликова на оперативном совещании в местной администрации.

«Объекты бюджетной сферы пока остаются с отоплением, потому что на следующей неделе планируется понижение температуры. Посмотрим. Если какие-то учреждения культуры захотят самостоятельно прекратить отопительный сезон, необходимо обратиться с заявлением в ресурсоснабжающую организацию», - уточнила Куликова.

Глава администрации Сергей Златогорский отметил, что, несмотря на огромное количество аварий на сетях зимой, не было ни одной сверхнормативной ситуации.

«Люди работали самоотверженно, профессионально, за что им огромное спасибо», - подчеркнул мэр и призвал начать подготовку к новому отопительному периоду.

В Пензе к отключению тепла тоже должны приступить 14 апреля. В Заречном процесс начали 13-го.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе к отключению тепла тоже должны приступить 14 апреля.
Ура!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава администрации Сергей Златогорский отметил, что, несмотря на огромное количество аварий на сетях зимой, не было ни одной сверхнормативной ситуации.
Сказочник! Это не твоя заслуга!

Гость||

Пустобрёх! Твоё мнение никому не интересно!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте