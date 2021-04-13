Жилые дома в Кузнецке первыми отключат от тепла

13.04.2021 | 11:22

В Кузнецке жилой фонд начнут отключать от отопления в среду, 14 апреля. Об этом доложила заместитель начальника отдела городского хозяйства Галина Куликова на оперативном совещании в местной администрации.

«Объекты бюджетной сферы пока остаются с отоплением, потому что на следующей неделе планируется понижение температуры. Посмотрим. Если какие-то учреждения культуры захотят самостоятельно прекратить отопительный сезон, необходимо обратиться с заявлением в ресурсоснабжающую организацию», - уточнила Куликова.

Глава администрации Сергей Златогорский отметил, что, несмотря на огромное количество аварий на сетях зимой, не было ни одной сверхнормативной ситуации.

«Люди работали самоотверженно, профессионально, за что им огромное спасибо», - подчеркнул мэр и призвал начать подготовку к новому отопительному периоду.

В Пензе к отключению тепла тоже должны приступить 14 апреля. В Заречном процесс начали 13-го.