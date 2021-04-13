Общество

В Заречном все меньше горожан заражаются коронавирусом

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В Заречном уменьшается число активных случаев коронавирусной инфекции. На понедельник, 12 апреля, от COVID-19 лечились 114 горожан.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации ЗАТО, в инфекционном стационаре находились 32 человека, амбулаторную помощь получали 79, в медучреждениях Пензы лечились 3.

На минувшей неделе, с 6 по 12 апреля, в закрытом городе выявили 13 случаев коронавируса. За это время медики выписали 50 пациентов.

С 30 марта по 5 апреля заразилось 23 горожанина, зарегистрировали выздоровление 22 зареченцев.

Всего с начала эпидемии в городе выявили 5 540 случаев инфекции, из них 2 366 с подтвержденным COVID-19. Выздоровело 5 426 горожан, 8 скончались.

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Гость||

Ну и хорошо! Переболевших много, остальные прививок много сделали. Пусть валит этот вирус туда, откуда пришёл.

Гость||

Все равно ворота необходимо заварить

Гость||

лоси не болеют

Гость||

Отлично! мы победили короновирус!!!

Гость||

все уже переболели

Имя: Гость
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