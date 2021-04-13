В Пензе за сутки зарегистрировали 48 случаев коронавируса

13.04.2021 | 13:17

Во вторник, 13 апреля, в региональном оперативном штабе рассказали, где в Пензенской области зарегистрировали новые случаи коронавируса.

За сутки подтвердили 100 диагнозов. Среди заразившихся 7 детей от 3 до 16 лет.

48 новых пациентов прибавилось в Пензе, 11 - в Пензенском, по 9 - в Мокшанском и Бессоновском районах, 6 - в Никольском. Также инфицированных выявили в ЗАТО Заречный (5), Белинском, Лопатинском Кузнецком, Наровчатском (по 2), Пачелмском, Сосновоборском, Лунинском и Иссинском (по 1) районах.

Общее число случаев COVID-19 в регионе составило 43 329, из них 3 987 - у несовершеннолетних.

Под наблюдением находится 12 899 человек, снято с него 102 453.

На коронавирус методом ПЦР проверили 832 543 пациента (всего 887 657 исследований). За сутки обследовали 2 515 человек.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 64,42% населения области, подытожили в региональном оперштабе.