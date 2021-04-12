В Пензе ждут назначения Олега Денисова

12.04.2021 | 15:38

В Пензенской области обсуждают следующее назначение Олега Денисова. 8 апреля его полномочия руководителя администрации Белинского района были досрочно прекращены.

В отставку Денисов подал по собственному желанию.

Чиновник был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Белинского района в феврале 2021 года. На данный пост он перешел с должности заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству, а до этого являлся главой администрации Железнодорожного района областного центра.

В некоторых пензенских Telegram-каналах была информация, что Денисов готовится занять пост мэра, сменив Андрея Лузгина. Однако в понедельник, 12 апреля, стали говорить, что он вернется на должность главы администрации Железнодорожного района.

В настоящее время ее занимает Юрий Щеглов, работу которого раскритиковали депутаты Пензенской гордумы.

Источник сетевого издания «ПензаИнформ» в мэрии отметил, что сотрудники администрации будут рады, если Олег Денисов вернется. Пока его назначение на какую-либо должность не подтверждается.