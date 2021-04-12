Сетевое издание|18+|Понедельник|12 апр 2021|13:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Политика

Андрей Лузгин на неделю улетел в Москву

Печать

В понедельник, 12 апреля, глава администрации Пензы Андрей Лузгин вылетел в Москву. О командировке стало известно во время оперативного совещания в региональном правительстве, на котором мэр присутствовал перед выездом в аэропорт.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что ее руководитель пробудет в столице около недели. Исполнять его обязанности предстоит Виталию Макарову. Цель командировки - обучение.

Ранее врио губернатора Олег Мельниченко сообщил, что один из заместителей главы администрации Пензы предлагал некоему предпринимателю свои услуги за 10 млн рублей (по словам врио губернатора, у него имеется диктофонная запись, которая это подтверждает).

Называть фамилию заммэра публично Мельниченко не стал, но пообещал сделать это в телефонном разговоре с Лузгиным. Как он добавил, оценку произошедшему дадут следственные органы, однако уже понятно, что работать в администрации такой человек не должен.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Его надо убирать, а не обучать!!!

Гость||

Начал подавать надежды? А до этого что делал?

Гость||

Ваньки грев попер?

Гость||

Ив.Ал-ча навестит?

Гость||

Решили спецгруппу не гонять в буртассию? Взять в Москве?

Гость||

Сильным ходом будет свинтить из аэропорта прямо за бугор, стыковочным рейсом... Тикай Андрюха, тикай!

Гость||

Гость писал(a):

Ив.Ал-ча навестит?
Проконсультироваться. 10лямов так и не выгорело

Гость||

Это не удивительно, на день космонавтики все летают, вот и Лузгин полетел :)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 12 апреля, глава администрации Пензы Андрей Лузгин вылетел в Москву.
Матросская тишина ждёт. Полетел к отъехавшей крыши.)))))

Гость||

:))) ага точняк, повёз передачку и молявы

Гость||

Дожили, всерьёз уже пензенскую власть не воспринимают. В Пензу нужен Пётр I, который побреет всех бояр.

Гость||

Чемоданы за Ивана повёз.

Гость||

А может и не вернуться.

Гость||

12.04.2021 12:23|

А может и не вернуться.

Там есть мэр Собянин, вернётся :)))

Гость||

Приказ на отключение отопления главное подпишите и все уматывайте.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте