Андрей Лузгин на неделю улетел в Москву

12.04.2021 | 11:53

В понедельник, 12 апреля, глава администрации Пензы Андрей Лузгин вылетел в Москву. О командировке стало известно во время оперативного совещания в региональном правительстве, на котором мэр присутствовал перед выездом в аэропорт.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что ее руководитель пробудет в столице около недели. Исполнять его обязанности предстоит Виталию Макарову. Цель командировки - обучение.

Ранее врио губернатора Олег Мельниченко сообщил, что один из заместителей главы администрации Пензы предлагал некоему предпринимателю свои услуги за 10 млн рублей (по словам врио губернатора, у него имеется диктофонная запись, которая это подтверждает).

Называть фамилию заммэра публично Мельниченко не стал, но пообещал сделать это в телефонном разговоре с Лузгиным. Как он добавил, оценку произошедшему дадут следственные органы, однако уже понятно, что работать в администрации такой человек не должен.