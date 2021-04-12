От мэра Пензы потребовали ускорить наведение порядка

12.04.2021 | 09:33

Работы по приведению Пензы в порядок ведутся недостаточными темпами. На это указали главе городской администрации Андрею Лузгину во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 12 апреля.

«Вчера ездил по городу, смотрел на благоустройство. Надо поднажать. Пенза пока в неудовлетворительном состоянии», - отметил врио губернатора Олег Мельниченко.

Андрей Лузгин сообщил, что с 12 апреля на восстановление благоустройства после вскрышных работ выходят все ресурсоснабжающие организации.

«Я вижу, что подвижки есть, но динамика меня не радует», - резюмировал Мельниченко.