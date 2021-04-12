Сетевое издание|18+|Понедельник|12 апр 2021|10:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Общество

От мэра Пензы потребовали ускорить наведение порядка

Печать

Работы по приведению Пензы в порядок ведутся недостаточными темпами. На это указали главе городской администрации Андрею Лузгину во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 12 апреля.

«Вчера ездил по городу, смотрел на благоустройство. Надо поднажать. Пенза пока в неудовлетворительном состоянии», - отметил врио губернатора Олег Мельниченко.

Андрей Лузгин сообщил, что с 12 апреля на восстановление благоустройства после вскрышных работ выходят все ресурсоснабжающие организации.

«Я вижу, что подвижки есть, но динамика меня не радует», - резюмировал Мельниченко.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

все ругают Лузгина однако проблема далеко не в нем, не такой должен быть мер и это не его вина что его поставили на эту должность, он старается из зо всех сил однако это сизифов труд

Гость||

Уволить его... Или пусть скажет где сыновья прячутся? Где?

Гость||

А если,вместо Лузгина другого поставить,что,сразу все изменится?

Все было украдено,грубо говоря,до него!

Работает,старается.

Гость||

Гость писал(a):

Работает,старается.
Ничего он не работает и не старается, платные парковки до сих пор не ликведированы!

Гость||

Для восстановления города нужны посадки ворья высокопоставленного с конфискациями!

Гость||

Весь город в говне.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте