От мэра Пензы потребовали ускорить наведение порядка

Работы по приведению Пензы в порядок ведутся недостаточными темпами. На это указали главе городской администрации Андрею Лузгину во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 12 апреля.
«Вчера ездил по городу, смотрел на благоустройство. Надо поднажать. Пенза пока в неудовлетворительном состоянии», - отметил врио губернатора Олег Мельниченко.
Андрей Лузгин сообщил, что с 12 апреля на восстановление благоустройства после вскрышных работ выходят все ресурсоснабжающие организации.
«Я вижу, что подвижки есть, но динамика меня не радует», - резюмировал Мельниченко.
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все ругают Лузгина однако проблема далеко не в нем, не такой должен быть мер и это не его вина что его поставили на эту должность, он старается из зо всех сил однако это сизифов труд