В Пензенском районе из дерева воссоздадут Михайловский редут

11.04.2021 | 12:49

В селе Николаевка Пензенского района рядом с памятником Лаврентию Загоскину появится деревянный макет Михайловского редута, укрепленного торгового поста на Аляске, который основали в 1833 году.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры, экспедиция Загоскина базировалась в этом укрепленном форте и именно оттуда он начал свою легендарную экспедицию вглубь Аляски.

В настоящее время специалисты очистили территорию будущего сооружения от снега и подготавливают площадку для работ.

Проект Михайловского редута выполнит архитектурное бюро «ВЕЩЬ!». Планируется, что объект войдет в пензенский туристический маршрут, посвященный памяти русских первопроходцев и исследователей.