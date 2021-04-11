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Общество

В Пензенском районе из дерева воссоздадут Михайловский редут

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В селе Николаевка Пензенского района рядом с памятником Лаврентию Загоскину появится деревянный макет Михайловского редута, укрепленного торгового поста на Аляске, который основали в 1833 году.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры, экспедиция Загоскина базировалась в этом укрепленном форте и именно оттуда он начал свою легендарную экспедицию вглубь Аляски.

В настоящее время специалисты очистили территорию будущего сооружения от снега и подготавливают площадку для работ.

Проект Михайловского редута выполнит архитектурное бюро «ВЕЩЬ!». Планируется, что объект войдет в пензенский туристический маршрут, посвященный памяти русских первопроходцев и исследователей.

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Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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