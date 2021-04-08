Общество

Федеральный эксперт дал оценку пензенскому региональному ретейлу

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Колебание цен на основные продукты питания, произошедшее в начале нынешнего года, стало предметом внимания федерального центра. Участие в переговорах о стабилизации ситуации принял директор Союза независимых сетей России Иван Бабухадзе.

Общественное объединение влияет на многие вопросы, являющиеся социально чувствительными. Одна из важнейших функций, которую выполняет Союз, - защита интересов местных производителей, фермеров и региональных торговых сетей. От того, насколько громко звучит голос регионов, в конечном итоге зависит экономическая ситуация в целом по стране и в отдельных ее уголках, а также цены в местных магазинах.

Иван Бабухадзе сделал прогноз развития ситуации с колебанием цен на основные продукты питания.

«Президента РФ взволновала ситуация с резким скачком цен. Представителям сельхозпроизводства и торговли было предложено посмотреть на ситуацию повнимательнее и пожить в течение трех месяцев в рамках добровольного соглашения, ограничивающего рост цен. На протяжении всего периода соглашение выполнялось безукоризненно, что позволило внимательно изучить экономическую подоплеку вопроса и увидеть реальную картину изнутри. Я предполагаю, что по завершении действия данного соглашения ситуация будет стабильная, рыночная, без резких скачков в ценообразовании», - рассказал эксперт.

По его мнению, бизнес должен сам разбираться на своей кухне, не дожидаясь окриков сверху, поскольку «государственное регулирование - это не есть правильный инструмент в данном случае».

Оценивая ситуацию в Пензенской области, Иван Бабухадзе отметил местную сеть магазинов семейства «Караван»:

«В Пензе перегружена конкурентная среда. В регионе достаточно активно работают крупные федеральные компании, и их немало. Но есть локальные сети, которые успешно противостоят данному явлению, что является необходимой частью здоровой конкурентной среды. В противном случае ни у покупателя, ни у местного фермера или производителя в принципе не было бы перспектив и решений.

В Пензе активно развивается фермерство и производство, местный ретейл задает темп и федеральным сетям. Это мы видим, в том числе, по развитию нашего союзника - крупнейшего ретейлера «Караван». Те инновации, которые они сегодня применяют у себя в регионе, позволяют быть востребованными у потребителя, ведь потребитель - это самое чувствительное звено».

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