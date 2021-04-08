Число выздоровевших после COVID-19 пензенцев превысило 40 000

08.04.2021 | 08:05

В Пензенской области продолжает расти число жертв коронавирусной инфекции. В среду, 7 апреля, стало известно о трех новых жертвах. Это две женщины в возрасте 82 лет и одна 88-летняя.

Все три страдали хронической ишемической болезнью сердца, кардио- и атеросклерозом, артериальной гипертензией.

У ровесниц имелись постнекротические кисты в головном мозге. У одной из них также диагностировали сахарный диабет II типа, у второй - хроническую обструктивную болезнь и эмфизему легких, пневмосклероз, спайки плевральных полостей и легочное сердце.

Теперь в Пензенской области официально известно о 558 смертях от коронавирусной инфекции.

«Выписаны 169 человек. Итого выздоровевших - 40 081», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.