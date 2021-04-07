В Пензенской области младенцев назвали Орфеем, Лукерьей и Ясенией

07.04.2021 | 14:30

В марте текущего года в отделах ЗАГС Пензенской области зарегистрировано 860 рождений - на 12% больше по сравнению с мартом 2020-го.

В региональном управлении ЗАГС рассказали о самых популярных и самых редких именах, которые дали новорожденным их родители. На пике моды оказались Артем, Матвей, Варвара и Милана.

Самые редкие имена для мальчиков - Альберт, Владлен, Орфей, Ричард, Спартак. Необычными для девочек стали наречения Аделью, Лукерьей, Русалиной, Хрусталиной и Ясенией.

«Примечательно, что из общего количества зарегистрированных новорожденных детей мальчиков родилось больше, чем девочек. Во многих семьях появились третьи, четвертые дети, а также родились двойни. Большинство детей были рождены матерями в возрасте от 25 до 35 лет», - отметили в пресс-службе управления.