Общество

В Пензенской области младенцев назвали Орфеем, Лукерьей и Ясенией

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В марте текущего года в отделах ЗАГС Пензенской области зарегистрировано 860 рождений - на 12% больше по сравнению с мартом 2020-го.

В региональном управлении ЗАГС рассказали о самых популярных и самых редких именах, которые дали новорожденным их родители. На пике моды оказались Артем, Матвей, Варвара и Милана.

Самые редкие имена для мальчиков - Альберт, Владлен, Орфей, Ричард, Спартак. Необычными для девочек стали наречения Аделью, Лукерьей, Русалиной, Хрусталиной и Ясенией.

«Примечательно, что из общего количества зарегистрированных новорожденных детей мальчиков родилось больше, чем девочек. Во многих семьях появились третьи, четвертые дети, а также родились двойни. Большинство детей были рождены матерями в возрасте от 25 до 35 лет», - отметили в пресс-службе управления.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Аделью, Лукерьей, Русалиной, Хрусталиной и Ясенией.

Остановитесь, люди!!!

Гость||

Как говаривал один комик тогда уж Диареей или Энурезом назови

Гость||

Ясения — красивое имя.

Гость||

Октябрина, Тракторина, Даздраперма

Гость||

Как много в регионе даунов, они подумали, как будут жить дети с такими именами?! Идиоты!!!

Гость||

Гость писал(a):

Как много в регионе даунов, они подумали, как будут жить дети с такими именами?!
Ну у цыган такие имена в порядке вещей всегда. Так что даун это ты.

Гость||

Гость писал(a):

Как много в регионе даунов, они подумали, как будут жить дети с такими именами?! Идиоты!!!
Да, сложно жить с даунами, которые лучше родителей знают как назвать ребенка. Очень сложно...

Гость||

Под Лукерью ни одно отчество не подходит.

Гость||

Буртасы издревле отличались непрошибаемой тупостью и лихой придурью

Гость||

Глупые буртасские бабешки и не такие имена могут выдумать.

Гость||

Гость писал(a):

Под Лукерью ни одно отчество не подходит.
Лукерья Вагизовна.

Гость||

Гость писал(a):

Остановитесь, люди!!!
Прогресс и остановок нет. На трассах и в шалманах Анжелики,Вероники,Снежаны...

Нужно обновление,новая струя...

Гость||

Гость писал(a):

Так что даун это ты.
Так ты цЫган что ли? Или с ними якшаешься?

Гость||

Как с такими именами будут работать учителями и врачами?Глупая молодежь.ни о чем не думает...в голове только кредиты и ипотеки.....полная.жо...

Гость||

Гость писал(a):

Как с такими именами будут работать учителями и врачами?
Это не критерий.

Гость писал(a):

Глупая молодежь.ни о чем не думает...
Имена вполне нормальные.

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Имя: Гость
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