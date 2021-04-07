Общество

Компания «Термодом» активно строит дома в Пензе

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Строительный холдинг «Термодом» продолжает воплощать в жизнь свои проекты в Пензе. Активно идут работы на площадках на улицах 9 Января, Шмидта и Жемчужной.

На улице 9 Января возводятся два дома жилого комплекса «Новелла». Самый большой объем работ на сегодня выполнен на трехсекционном доме. На стройке задействовано около сорока человек.

Второй этап ЖК «Новелла» находится на улице Шмидта. Сейчас здесь идет разработка котлована под жилой дом. И также монтажники трудятся на площадке жилого комплекса «Жемчужный» - там возводится цокольный этаж. Работы идут по графику.

Узнать больше о проектах холдинга «Термодом» можно на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «НОВЭЛЛА-1» (2-й этап, стр. 3 и 4); застройщик ЖК «Жемчужный» - ООО СЗ «Термодом-Групп». Проектные декларации размещены на наш.дом.рф.

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