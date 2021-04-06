В Пензенской области дали оценку ситуации с паводковыми водами

06.04.2021 | 11:17

Во вторник, 6 апреля, в правительстве Пензенской области оценили развитие ситуации с паводком как «достаточно благоприятную».

«Сильных дождей пока не ожидается, осень была засушливой, почва впитывает воду достаточно интенсивно. Вторая волна паводкового периода обещает быть некритичной. При этом все спецподразделения к реагированию готовы», - добавили в пресс-службе.

Первые сообщения о подтоплении появились на минувшей неделе. 3 апреля в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель села Русский Ишим Городищенского района и рассказал о воде, стоящей в погребах и дворах местных жителей.

«Наша улица обеспокоена паводком на протяжении 5 лет. Местные власти не хотят нам помочь. 2 года назад была создана комиссия по поводу затопления улицы талой водой. Однако местные органы так до сих пор ничего не предприняли », - обрисовал сельчанин обстановку.

4 апреля в соцсети Instagram разместили кадры улицы в селе Поим Белинского района, которая превратилась в реку. По словам автора видео, в зону затопления попала Пушкинская улица и множество других.

Аналогичные сообщения пришли из Каменки и Наровчата.

В Каменке затопило улицу Железнодорожную. По словам жителей, администрация бездействует. «Все, что зависимо от людей, своими силами сделали, больше не можем сами», - отметил горожанин.

В Наровчате «поплыли» жители Октябрьской улицы.

«Между домами № 7 и 9 существовал ручей-русло, в начале и в конце которого находятся дренажные трубы, осуществляющие отвод талых вод с ближайших лесов и полей! В течение всего времени это русло очищалось и подготавливалось к весне благодаря технической поддержке предприятия АТП и стараниями жителей! АТП прекратило свое существование, и на протяжении 10 лет это русло-ручей не чистился, трубы заросли кустарником и травой, все забилось мусором», - рассказал сельчанин.

Он добавил, что к потопу привело бездействие властей.