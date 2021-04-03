Житель Русского Ишима: У людей затопило погреба и дома

03.04.2021 | 10:33

Вечером в пятницу, 2 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» пришло письмо под заголовком SOS. Его автор - житель улицы Молодежной села Русский Ишим Городищенского района.

«Наша улица обеспокоена паводком на протяжении 5 лет. Местные власти не хотят нам помочь. 2 года назад была создана комиссия по поводу затопления улицы талой водой. Однако местные органы так до сих пор ничего не предприняли », - обрисовал сельчанин обстановку.

В подтверждение своих слов он прислал фотографии. На них можно увидеть залитую водой проезжую часть. На одном из снимков виднеется затопленный двор, находящийся ниже дороги; на другом видно, что вода подступает к огороду.

«Паводком у людей затопило погреба с овощами и с другими хранящимися запасами, также затоплены дома», - завершил письмо мужчина.

В Управлении ЖКХ и ГЗН Пензенской области по опыту многолетних наблюдений Городищенский район относят к территориям, где при весеннем половодье возможно неблагоприятное развитие ситуации.