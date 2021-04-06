Общество

Пензенский перинатальный центр озвучил число родившихся в марте

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В пензенском перинатальном центре подвели итоги марта. За месяц в учреждении появились на свет 346 малышей.

При этом количество мальчиков (176), как обычно, превысило число девочек (170), говорится в посте на странице медучреждения в соцсети Instagram.

В 148 случаях новорожденный стал первым ребенком в семье, в 122 - вторым, в 54 - третьим, в 13 - четвертым, в 3 - пятым, в 3 - шестым, в 1 - седьмым, восьмым и девятым.

В феврале в пензенском перинатальном центре родилось 312 жителей региона. Аналогичное количество новорожденных зарегистрировали и в январе.

Во вторник, 6 апреля, в пресс-службе регионального правительства рассказали, что в центре на свет появилась первая в 2021 году тройня: две девочки и мальчик.

«Малыши родились на свет с весом от 1 670 до 1 760 граммов. Новорожденных сразу поместили в отделение патологии, где они пока и находятся. Как только детишки окрепнут, их выпишут», - добавили в правительстве.

В 2020 году в перинатальном центре Пензы родилось три тройни.

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Источник — фото pnzreg.ru
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